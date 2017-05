A Foggia workshop di marketing su Facebook per strategia vincente

23 maggio 2017- 15:39

Foggia, 23 mag. (Labitalia) - Like, interazioni, condivisioni, commenti, campagne a pagamento. Ogni giorno usiamo Facebook, ma siamo sicuri di farlo nel migliore dei modi? Per costruire la strategia vincente su Facebook è necessario non solo conoscere a fondo questo strumento, ma soprattutto definire gli obiettivi, creare un piano editoriale e i contenuti che funzionino, misurare le performance quotidiane e l’efficacia nel medio-lungo periodo. Per questo, sabato 27 maggio, a Lucera (Foggia), si terrà il primo 'Workshop di Marketing su Facebook', una giornata di formazione, pratica e teorica, per capire come costruire una strategia social di successo (dalle 10 alle 18, presso Combo Studios).Organizzato da Combo Studios, Pop Corn ed euGenio Creative Coworking - tre giovani realtà del territorio che gravitano nel mondo della comunicazione, dalla realizzazione di video all’ufficio stampa, passando per il coworking - il workshop nasce dall’esigenza condivisa di essere sempre aggiornati sui social e creare occasioni di crescita e confronto.“È da tempo che pensavamo di fare qualcosa insieme, che fosse utile sia a noi che alle aziende e ai professionisti della nostra terra”, affermano all’unanimità gli organizzatori del workshop, che continuano: “E' dalla nascita di euGenio, lo spazio di coworking inaugurato a Lucera un anno fa, che ci incontriamo per unire le competenze, progettare e condividere esperienze formative”. Da qui l’idea di organizzare una full immersion guidata da due tra i maggiori esperti di social media marketing in Italia: Dario Ciracì (co-founder&Ceo e Digital Strategist di www.webinfermento.it) e Maria Pia De Marzo (co-founder & Web e Content Designer di Webinfermento). L’obiettivo del workshop è costruire la strategia vincente su Facebook: dal marketing conversazionale alla web reputation, dal piano editoriale alla creazione di campagne facebook di successo. Il programma di sabato 27 maggio è molto ricco. Si partirà al mattino dalle 10 alle 13,30 con Maria Pia De Marzo, che affronterà i seguenti argomenti, fornendo esempi di applicazione: il marketing conversazionale e il social media marketing, la web reputation, i concetti chiave del web 2.0, la gestione del cliente e della crisi sui social, il marketing con facebook. Dopo la pausa pranzo si riprenderà alle 14,30 con Dario Ciracì, che spiegherà come ottimizzare la pagina Facebook per trasformarla in uno strumento di marketing, farà una panoramica operativa sul sistema di advertising su Facebook, noto come inserzioni a pagamento, aiutando i presenti a definire obiettivi, target e creatività degli annunci, oltre che a monitorare i risultati.Il workshop, che si concluderà alle 18, è rivolto a imprenditori e aziende, social media manager e professionisti del marketing, agenzie di comunicazione e freelance, studenti e a tutti coloro che vogliono sviluppare soluzioni concrete attraverso l’uso corretto di Facebook.