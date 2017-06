A lavoro 20 studenti master Digital transformation

19 giugno 2017- 14:04

Bologna, 19 giu. (Labitalia) - Si è conclusa la tappa bolognese del 1° master itinerante in Digital transformation per il made in Italy realizzato da Tag Innovation School, la scuola dell’innovazione di Talent Garden, in collaborazione con Cisco Italia e Intesa Sanpaolo. Per una settimana i 20 studenti del master, tra cui due ragazzi di Bologna (Nicoletta Brunetti, 31 anni e Giacomo Cassinese, 27 anni), hanno lavorato come consulenti su un piano di digitalizzazione per Coop Alleanza 3.0. I progetti sviluppati dai ragazzi sono stati presentati, a Bologna, all’interno di un workshop dedicato alle nuove tecnologie che stanno trasformando il settore agroalimentare. Il tour per aziende italiane del made in Italy, che ha già toccato Torino e Padova, proseguirà nelle città di Bologna, Firenze, Roma e Napoli.“Siamo i primi in Italia -ha dichiarato Alessandro Rimassa, direttore e cofondatore di Tag Innovation School- a offrire corsi immersivi in grado di fornire in tempi brevi le competenze pratiche direttamente connesse alle esigenze delle aziende, colmando un’attuale mancanza del sistema formativo italiano. Grazie a questo progetto di collaborazione con Coop che ha in corso un importante processo di trasformazione digitale, i ragazzi del Master hanno potuto sperimentare sul campo le competenze apprese in 12 settimane di full immersion in aula".“Ospitare i ragazzi del master di Talent Garden -ha spiegato Marisa Pecere, direttore Comunicazione istituzionale Coop Alleanza 3.0- è stato un piacere, ci siamo entusiasmati con loro e respirato per qualche giorno la loro energia e la loro passione per l’innovazione, di cui in questo momento abbiamo particolare bisogno".