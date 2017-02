A Londra il tour del decennale di Lsdm, di scena l’Italia del Sud

24 febbraio 2017- 13:10

Roma, 24 feb. (Labitalia) - Il 27 e il 28 febbraio gli operatori del food & wine di Londra avranno l’occasione di partecipare a due intense giornate di degustazioni e presentazioni dedicate ai grandi prodotti italiani. Non solo la Mozzarella di Bufala Campana Dop ma anche pomodoro, pasta secca, olio extravergine d’oliva. Dopo il debutto milanese del 1° febbraio, infatti, la decima edizione di Lsdm ('Le strade della mozzarella') sbarca a Londra, per la seconda volta in dieci anni, con una due giorni tutta dedicata alle eccellenze gastronomiche italiane e con un focus sui grandi artigiani, chef e pizzaioli del Sud Italia.Con una serata, lunedì 27 febbraio, presso L’Antica Pizzeria da Michele 'One night in London', dove protagonista indiscussa sarà la pizza napoletana, in un percorso che porterà da Napoli al Vesuvio. Interpreti del più rappresentativo tra i prodotti partenopei saranno Marco Condurro, Francesco e Salvatore Salvo e Giuseppe Pignalosa, per quella che si annuncia come una vera e propria full immersion nel mondo della pizza.Nel pomeriggio di martedì 28 febbraio, al Baglioni Hotel London, sarà protagonista la grande cucina d’autore italiana, con uno sguardo privilegiato sulle tradizioni gastronomiche del Sud Italia. Grande attesa quindi per le 'lezioni' di Roberto Petza dalla Sardegna, Accursio Craparo dalla Sicilia, Angelo Sabatelli dalla Puglia, Salvatore La Ragione dalla Campania. Interverrà Danilo Cortellini, dall'Ambasciata Italiana a Londra, e chiuderanno la giornata Gaetano e Pasquale Torrente, che presenteranno la loro personale interpretazione del classicissimo 'fish and chips' in una versione 'Italian Style'.