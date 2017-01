A 'Music' sul palco giovani talenti di Art Voice Academy

11 gennaio 2017- 16:41

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Ci saranno anche musicisti under 35, 40 coristi e 6 vocalist, nell'orchestra del nuovo show che debutta stasera in prima serata su Canale 5, 'Music', diretti dal maestro Diego Basso. Richiesto dai più grandi artisti nazionali e internazionali della scena musicale pop, Basso nel suo lavoro compie infatti un investimento costante nei giovani. Ha fondato l’Art Voice Academy, in provincia di Treviso, e nelle grandi produzioni ed eventi porta sempre con sé i propri allievi più talentuosi.Nato nel 2003 a Castelfranco Veneto (Treviso) Art Voice Academy è un centro di alta formazione divenuto punto di riferimento in Veneto e in tutta Italia. Gli allievi dell’Art Voice Academy sono oggi in tutto 110.Prevede due macro aree di educazione e insegnamento: la prima, Children, si sostanzia in una serie di proposte rivolte ai bambini dai 6 ai 14 anni finalizzate a introdurli al mondo della musica; la seconda, Young, si concretizza in un percorso accademico per ragazzi dai 14 anni e offre la necessaria formazione a chi desidera diventare un professionista in ambito musicale. Sono emanazioni di quest’ultima area didattica il coro Art Voice e i Vocalist, che nei grandi eventi televisivi o live accompagnano il Maestro e l’orchestra sul palco.Il dialogo costante con il settore dello spettacolo senza dubbio è uno dei punti di forza dell’accademia, come dimostrano le numerose esibizioni e le partecipazioni a prestigiose rassegne musicali, nonché le collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale. Un aspetto, questo, che conferma il lavoro di insegnanti altamente qualificati e, al tempo stesso, garantisce ai ragazzi il confronto con il palcoscenico, imprescindibile per chi ambisce alla crescita professionale.Fiore all’occhiello dell’Art Voice Academy è l’offerta formativa dedicata ai ragazzi dai 14 anni, giovani motivati che ambiscono a diventare professionisti nell’ambito musicale. Il percorso, della durata complessiva di otto anni, si suddivide in pre-accademico (cinque anni) e accademico (tre anni). I corsi accademici affrontano le materie canto, pop, jazz, e materie complementari come canto corale, teoria ritmica e percezione musicale, recitazione, pianoforte, body percussion, senza sottovalutare il musical e l’interplay.L’obiettivo primario è favorire lo sviluppo delle competenze di solista o corista seguendo le attitudini dello studente, arricchendo il suo percorso con un adeguato livello di conoscenza e cultura musicale. Lo studente è inoltre accompagnato nell’apprendimento delle modalità di gestione della propria performance sul palco, dell’uso del microfono, della presenza scenica e della gestione dell’emotività. Non ultimo, la scuola intende stimolare la ricerca e lo sviluppo di una sensibilità musicale e di un linguaggio espressivo finalizzati alla personale interpretazione dei brani.Rendere l’allievo consapevole delle proprie peculiarità espressive orientandolo verso la costruzione di un repertorio che metta in luce la propria personalità artistica è il tratto distintivo dell’Accademia che, tra i suoi valori, pone il rispetto, la sensibilità e l’ascolto.I giovani talenti del mondo Young vengono valorizzati attraverso il coinvolgimento come solisti (allievi del percorso accademico che cantano da soli con l’orchestra), Vocalist (allievi percorso accademico e insegnanti), Vocal Band (6/10 elementi) e Coro Art Voice (40 elementi circa). Essi partecipano assieme al Maestro Diego Basso e alla sua orchestra a grandi eventi di respiro nazionale e internazionale e trasmissioni televisive, avendo così la possibilità di mettersi alla prova al fianco di grandi artisti della musica pop e confrontarsi con il palcoscenico e il pubblico.Ma Art Voice Academy rivolge grande attenzione anche al mondo dei bambini con l’obiettivo di stimolare una passione 'sana' per una musica di qualità, vissuta in modo completo e consapevole. Per i bambini dai 6 ai 14 anni è stato studiato e messo a punto un insieme di proposte volte a favorire l’avvicinamento dei più piccoli al mondo della musica e a far emergere talento e passione.La scuola offre corsi di strumento, canto, canto corale, teatro e body percussion. Come accade per il mondo Young, anche il Children ha dato origine a delle formazioni: il Children Choir (4 - 14 anni) e il Teen Choir (15 - 18 anni), quest’ultimo composto da ragazzi che hanno partecipato al Children Choir e desiderano continuare l’esperienza. Come avviene per lo Young, inoltre, anche per i più piccoli uno degli obiettivi fondamentali dell’accademia è offrire loro occasioni in cui esibirsi e ogni anno gli allievi partecipano ad attività ed eventi.Infine, l’accademia ha pensato anche ai piccolissimi e all’effetto positivo che la musica sortisce anche durante i primi anni di sviluppo: per i bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni accompagnati da un genitore è prevista l’attività di avvicinamento alla musica (un’ora a settimana). Accanto all’itinerario accademico, all’Art Voice Academy i ragazzi dai 15 anni possono trovare anche delle proposte personalizzate, dei corsi che possono essere frequentati senza essere inseriti in un percorso accademico strutturato. In questa formula rientrano le discipline strumento e teatro.