A Napoli arte, sport e solidarietà con 'Urban Mission Training'

1 febbraio 2017- 17:34

Domenica 12 si corre per le vie del centro-parte ricavi devoluti a onlus “Made in Scampia”

Napoli, 1 feb. (Labitalia) - Dopo il grande successo dell’anteprima mondiale, lo scorso 18 dicembre a Roma, “Urban Mission Training”, il primo fitness tour itinerante che consente a tutti, con qualsiasi preparazione fisica, di attraversare di corsa i luoghi più suggestivi della città, il 12 febbraio sbarca a Napoli. Anche la seconda tappa del fitness tour mondiale “Urban Mission Training” è organizzato da Plank-on, l’azienda americana di abbigliamento sportivo con produzione rigorosamente made in Italy. Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà piazza del Plebiscito. La più grande e bella piazza di Napoli è il vero cuore della città. Da quando, negli anni Novanta, è stata chiusa al traffico, vi si tengono concerti, mostre d’arte, manifestazioni pubbliche. Il tour napoletano di “Urban Mission Training” non poteva che partire da qui, snodandosi poi verso via Caracciolo, la riviera di Chiaia, i quartieri Spagnoli, il Maschio Angioino, fino a ritornare a piazza Plebiscito. Un percorso in cui si intrecciano arte, musica, sport e solidarietà. L’evento sostiene infatti la onlus “Made in Scampia”, un progetto che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per una rete di giovani imprese sociali e che opera nella complessa realtà del quartiere napoletano.L’appuntamento con la tappa campana del tour guidato e aperto a tutti, che attraverserà le più suggestive e famose strade centrali di Napoli, mescolando attività fisica e tradizione popolare, è per domenica 12 febbraio alle ore 9,30.“Urban Mission Training” è il primo evento itinerante di fitness all’aria aperta al mondo. Un insieme di attività sportive con diversi livelli di esercizio, praticabili da tutti per mantenere la forma fisica, che dopo Roma e Napoli toccherà Milano, Rimini, New York, Nizza, Vancouver, San Francisco, Chicago, Boston e molte altre città del mondo. Ciò che fa di “Urban Mission Training” un evento inedito è il fatto di svolgersi per le vie cittadine, secondo itinerari prestabiliti che attraversano luoghi di interesse artistico e architettonico."Urban Mission Training, il tour di fitness su strada tra le città più belle al mondo, ha scelto come seconda tappa - dichiara Gianluca Petrai, Sales Manager and Development di Plank-on e personal trainer Umt - la seducente Napoli, città unica al mondo nel suo genere, fatto di contraddizioni, di passione, di gioia, di folclore, ma anche di problemi sociali. E proprio tramite lo sport, che è sinonimo di aggregazione nonché di salute fisica e mentale, Umt ha l'obiettivo di portare questo messaggio per le vie di Napoli correndo anche insieme ai ragazzi di Scampia, attivi da molti anni sul territorio. Non a caso il tour passerà nei quartieri Spagnoli per portare cultura, stimoli, identità ed inclusione sociale. Vinca lo sport e vinca Napoli".Per iscriversi basta collegarsi al sito www.plank-on.com, sezione “Urban Mission Training”, selezionare il luogo preferito e la data, quindi acquistare il biglietto (costo 15 euro). 'Urban Mission Training' sarà un’occasione davvero speciale per ammirare Napoli da una prospettiva nuova, immergendosi in quella “napoletanità” così ben rappresentata dalle canzoni della tradizione: nelle musiche originali del maestro Roberto De Simone, come nelle romantiche melodie di Roberto Murolo, o nella voce potente di Enrico Caruso, fino ad arrivare ai ritmi della musica popolare, la tarantella, e alle note struggenti e indimenticabili di Pino Daniele. Napoli, città ricca di bellezze artistiche e naturali, sospesa fra i suoi “miracoli” e il Vesuvio, baciata dal sole e dal mare. Un luogo da conoscere e da percorrere, fra itinerari d’arte e misterici, inestimabili ricchezze archeologiche e naturalistiche, storie, aneddoti e curiosità.Ciascun luogo sarà commentato da una guida che accompagnerà i partecipanti al tour alla scoperta o riscoperta dei luoghi più affascinanti di Napoli. Perché con “Urban Mission Training” si corre, ma senza fretta. A ognuno, infatti, verrà dato un paio di cuffie wireless, tramite le quali si potrà ascoltare della musica rilassante, intervallata dalla voce del trainer che guiderà a un corretto esercizio fisico. Una corsa a contatto con i luoghi più belli di Napoli, in isolamento dai rumori del traffico e delle attività umane. Ma aderire significa anche contribuire a una giusta causa: per il tour napoletano, Plank-On sostiene “Made in Scampia”, la onlus alla quale sarà devoluto il 20% del ricavato dell’evento U.M.T. del 12 febbraio. Perché la solidarietà rientra tra i valori che ispirano questa manifestazione. Che non è una gara. Fedeli al motto “l’importante non è vincere ma partecipare”, si corre per il piacere stesso di correre, per l’emozione di sentire il proprio respiro accordarsi a quanto di bello e rilassante comunicano gli occhi. Questo è il premio più grande per chi partecipa.