23 aprile 2018- 16:24 A Napoli corso gratuito di lingua inglese per laureati disoccupati

Napoli, 23 apr. (Labitalia) - Prenderà il via il 2 maggio a Napoli il corso di formazione gratuito di lingua inglese rivolto a 20 diplomati o laureati disoccupati o inoccupati, che non abbiamo, comunque, al momento contratti di lavoro in essere. Ad organizzarlo Worksolution, in collaborazione con Articolo1 - Soluzioni Hr - e Alma.Il percorso di formazione è rivolto a chi non ha conoscenza della lingua o desidera acquisire maggiori competenze linguistiche, fondamentali, oggi, per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il corso, grazie a una metodologia frontale, al supporto di materiale audiovisivo e all'utilizzo di esercitazioni, affronterà tutte gli argomenti inerenti la grammatica base della lingua inglese.Questi i moduli del corso (che si terrà a Napoli presso Studio Impresa in via S.Aspreno 13): modulo 1 English for beginners, modulo 2 English for everyday life, modulo 3 English for travelling. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% del corso. Gli interessati, possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento dei dati (dlgs 196/03) via e-mail indicando nell’oggetto Corso Inglese alla mail: caserta@articolo1.it.