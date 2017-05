A Napoli sbarcano le eccellenze del Friuli Venezia Giulia

30 maggio 2017- 17:40

Napoli, 30 mag. (Labitalia) - Trasferta a Napoli per i 'Solisti del Gusto', dream team diretto dal Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori e composto da ben 57 aziende di alta qualità che vedono rappresentati il mondo della ristorazione, quello della viticoltura e quello dell’agroalimentare. Un evento ad alto tasso gourmet per il quale il Consorzio si è avvalso della collaborazione di Vitignoitalia, la manifestazione che la scorsa settimana ha festeggiato la sua 13esima edizione.“Un incontro stimolante in una meravigliosa città - ha commentato Walter Filiputti, nome storico dell’enologia nazionale e presidente del Consorzio Fvg Via dei Sapori - con un pubblico attento e competente che ha mostrato grande attenzione e gradimento nei confronti delle nostre eccellenze. E al quale abbiamo riservato un percorso unico con una selezione composta da 7 grandi ristoratori, 22 tra vignaioli e distillatori e 15 artigiani del gusto. Per una serata speciale, resa indimenticabile dallo scenario mozzafiato del golfo di Napoli”.Per gli ospiti una full immersion nel gusto tra i piatti dei 7 rappresentanti della cucina regionale, tutti autentici campioni dei fornelli, e i prodotti di artigiani del gusto ormai celebri in tutto il mondo. Il tutto abbinato a una ricca selezione di vini e distillati che hanno raccontato al pubblico della qualità e della varietà del Vigneto Friuli Venezia Giulia.“Il pubblico napoletano ha da tempo maturato un rapporto profondo ed evoluto con il mondo del vino, merito anche in parte della nostra manifestazione - ha sottolineato Maurizio Teti, direttore di Vitignoitalia -che, nel corso di 13 anni, ha contribuito a questa crescita che definirei culturale. E che trova in situazioni come questa con gli amici friulani una sorte di naturale prolungamento, reso ancora più appagante dall’estrema qualità e professionalità messa in campo dal Consorzio Via dei Sapori”.Oltre 300 ospiti hanno mostrato enorme attenzione e interesse nei confronti del percorso che si è snodato attraverso le oltre 40 tappe rappresentate dai singoli artigiani, in un alternarsi di vini, prodotti e piatti uniti tra loro dal fil rouge di una impareggiabile qualità.“Napoli è un mercato in costante crescita - ha concluso Filiputti - soprattutto sul versante puramente qualitativo. La ristorazione campana è una delle più interessanti del panorama nazionale e quindi il nostro Consorzio, con la preziosa collaborazione di Promo Turismo Fvg ha voluto fare del capoluogo campano una tappa fondamentale del proprio tour 2017. Con l’augurio di poterci rivedere qui anche il prossimo anno”.