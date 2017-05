A Napoli Vitignoitalia chiude con boom presenze, +15%

23 maggio 2017- 16:38

Napoli, 23 mag. (Labitalia) - Giornata di chiusura per la XIII edizione di Vitignoitalia, il Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani andato in scena a Napoli, negli spazi di Castel dell’Ovo, da domenica a oggi. Grande successo per i primi due giorni di manifestazione, che hanno fatto registrare un incremento del 15% delle presenze rispetto al 2016.“Con oggi - sottolinea Maurizio Teti, direttore di Vitignoitalia - dovremmo superare i 17.000 ingressi. Un risultato che conferma il posizionamento raggiunto dalla nostra manifestazione e può contare su un pubblico di affezionati a cui, di anno in anno, si aggiungono nuovi appassionati. Cospicua e in aumento anche la presenza di operatori del settore, a dimostrazione di quanto l’evento riesca a unire in pieno l’aspetto entertainment a quello di business. Fondamentale, inoltre, la liaison con le istituzioni”.Proprio con rifermento al carattere commerciale, molto soddisfacente è stata l’esperienza del gruppo dei buyer internazionali selezionati dall'Ice, provenienti da ben 17 Paesi differenti e protagonisti di incontri 'be to be' con le aziende presenti a Vitignoitalia e di educational tour per visitare le aziende agroalimentari del territorio. Vitignoitalia si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con la Regione Campania e Unioncamere Campania.