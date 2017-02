A Olimpia Splendid il Good Design Award 2016

22 febbraio 2017- 13:09

Roma, 22 feb. (Labitalia) - L’originalità, l’eleganza e la funzionalità dell’industrial design italiano si confermano vincenti all’edizione 2016 del Good Design Award di Chicago, grazie a Olimpia Splendid, che si è aggiudicata il premio nella categoria Household Products con il progetto del climatizzatore fisso senza unità esterna Unico Air Inverter. Dopo aver già ottenuto il premio internazionale assegnato dal Chicago Athenaeum - Museum of Architecture and Design in quattro edizioni svolte degli ultimi cinque anni grazie alla presentazione di prodotti innovativi, Olimpia Splendid ha ottenuto un ulteriore e importante riconoscimento dalla giuria del Good Design Award, che dal 1950 valuta ogni anno centinaia di candidature inviate da produttori di tutto il mondo.In particolare, la commissione ha colto la carica innovativa della sintesi di estetica e tecnologia made in Italy di Unico Air Inverter, soluzione per il condizionamento dell’aria senza unità esterna che combina estrema pulizia di design, ingombri minimi e l’alta efficienza energetica del motore Inverter. Unico Air Inverter, inoltre, si caratterizza per completezza di dotazioni, tra cui il sistema di multi-filtraggio e purificazione dell’aria e la funzione in pompa di calore disponibile sulla versione HP. "Le linee piacevolmente essenziali e armoniose che consentono a Unico Air Inverter di integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente si devono al talento di Sara Ferrari, designer bresciana che vanta al suo attivo importanti collaborazioni a livello internazionale. Con la vittoria al Good Design Award 2016, il felice connubio tra la designer e Olimpia Splendid replica il successo ottenuto all’edizione 2014 del Premio con il progetto della stufa a pellet personalizzabile Mia", sottolinea una nota.