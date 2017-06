A Pitti Immagine Uomo con Polimoda sfilano 20 giovani talenti della moda

14 giugno 2017- 12:54

Firenze, 14 giu. (Labitalia) - Saranno presentati domani, giovedì 15 giugno, alle ore 19, in occasione dell'edizione #92 di Pitti Immagine Uomo, 20 giovani talenti emergenti della moda con la sfilata Tell Me About You / Polimoda Fashion Show 2017. Polimoda presenterà le migliori collezioni menswear e womenswear degli studenti dell’ultimo anno del corso Undergraduate in Fashion Design. L’evento celebra la conclusione di un percorso di studi durato quattro anni e costituisce la presentazione ufficiale dei giovani designer a un pubblico selezionato di fashion insider, composto da giornalisti, aziende e professionisti del settore. Un panel composto da alcuni dei nomi più influenti della moda internazionale sarà chiamato a giudicare le collezioni e decretare The Best Collection for 2017. L’evento, trasmesso live sulla pagina Facebook di Polimoda, si svolgerà presso Villa Favard, sede dell’istituto nel cuore di Firenze, che per l’occasione vedrà le sue sale ottocentesche reinterpretate in una veste completamente inedita, con la regia del casting director di fama mondiale Piergiorgio Del Moro e il sound design curato da Kim Ann Foxman, eclettica artista dell’elettronica underground, divenuta un’icona di stile dopo il successo planetario con gli Hercules and Love Affair.Gli studenti Claudia Genco, Yunjin Cho, Sofia Mollberg, Shania Matthews, Federico Cina, Xi Luo, Fabio Bigondi, Elizaveta Burtseva, Ilaria Tosti, Daisy Ramer, Matteo Bruschi, Margherita Banti, Mirco Arena, Olga Vasyukova, Maximiliano Ruelas, Miranda Hochkoeppler, Lai Shu Lin, Max Anish Gowriah, Ning Yang e Peirong Jiang presenteranno una collezione di otto outfit, sintesi ultima di una raggiunta maturità creativa che sancisce il passaggio da studenti a designer e il primo effettivo ingresso nel mondo della moda.Tell Me About You è il filo conduttore che lega le collezioni: un forte bisogno di espressione di un’identità, slegata da stereotipi di genere, provenienza geografica o appartenenza sociale, fusa come un esoscheletro con la personalità di chi indossa gli abiti. Moda in quanto manifestazione dell’io, racconto di una storia personale e soggettiva che si mette in relazione con l’altro, svelandosi e al contempo aprendosi a un dialogo con l’interlocutore.“Al di là delle classificazioni e degli stereotipi sociali, in fondo resta sempre l'essere umano. Tell Me About You induce gli studenti a fare esattamente questo: manifestare chi sono attraverso le loro creazioni, agli altri come a se stessi. Abiti che diventano strumenti per comunicare un’identità, per instaurare un dialogo silenzioso e dar inizio ad una storia”, afferma Danilo Venturi, direttore di Polimoda.