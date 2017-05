A Roccafiore esperienza green con esperti flower artists

17 maggio 2017- 14:55

Roma, 17 mag. (Labitalia) - Tutti pazzi per la flower experience. "La ricerca del contatto con la natura, la stretta connessione con tradizioni antiche e vocazione moderna raggiungono la loro massima espressione all’interno di AntheaSpa by Roccafiore, in un percorso alla ricerca dell’armonia antica, fonte di nobile bellezza in cui la componente floreale risulta imprescindibile nei suoi trattamenti e nei suoi luoghi. I fiori e la loro essenza di colori, profumi, forme e sensazioni che hanno dato il nome al centro benessere, oggi offrono un’esperienza del tutto innovativa declinata in originali laboratori floreali a tema organizzati nell'eden naturale di Roccafiore, immerso in uno dei più spettacolari paesaggi dell’Umbria", sottolinea in una nota Roccafiore, realtà nel territorio di Todi."Il fiore che sboccia (dal greco Anthea) allieta la tavola e ogni angolo di Roccafiore, decora le pietanze culinarie, dona profumi inebrianti ai vini della cantina umbra, colora il giardino botanico che si manifesta tra gli olivi secolari. Il tema del fiore viene approfondito ogni mese, grazie alla preziosa collaborazione con esperti flower artists di Agave events&wedding di Terni, con cui si organizzano originali eventi stagionali, come divertenti corsi di composizioni floreali, oppure corsi di potatura delle rose o di creazioni artistiche verdi cogliendo direttamente ciò che la natura che circonda Roccafiore può offrire in tutte le stagioni per creare originali centrotavola e bouquet", aggiunge. I prossimi appuntamenti sono in programma: lunedì 22 maggio, 'Erbe e fiori a Km Zero', alla scoperta del giardino di Roccafiore per conoscere e per cogliere erbe aromatiche e fiori che si potranno utilizzare nelle composizioni domestiche; lunedì 19 giugno, 'La tua torta di Fiori', dove gli ospiti potranno decorare con i fiori una torta, dalla wedding cake alla classico dolce di compleanno.