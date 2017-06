A Roma al via Birròforum, birra artigianale 'sposa' fritto misto all'italiana

12 giugno 2017- 14:27

Roma, 12 giu. (Labitalia) - Si avvicina 'a grandi pinte' Birròforum 2017, in scena a Roma da giovedì 15 a domenica 18 giugno. Un villaggio open air di oltre 6mila metri quadrati - sul Lungotevere Maresciallo Diaz (zona Farnesina) - che attende i visitatori per una vera e propria full immersion nel mondo brassicolo di qualità, tra degustazioni, giochi vintage, musica e laboratori sulle tecniche e sui processi di birrificazione.Grande novità di questa edizione è il 'gemellaggio' con 'Fritto Misto', la più grande manifestazione italiana dedicata alla frittura che si svolge ogni anno nel centro storico di Ascoli Piceno e che per la prima volta a Roma presenterà tutte le tradizioni del 'fritto misto all’italiana' in abbinamento ad alcuni dei migliori birrifici artigianali della Penisola.Per tutti gli amanti dello street food più verace, dunque, ci sarà l’imbarazzo della scelta: si va dai filetti di baccalà alla paranza, dagli arancini ai panzerotti, dallo gnocco fritto modenese alle friggelle e ai maccheroncini di Campofilone, da mangiare rigorosamente insieme alle tante etichette presentate dai 20 birrifici artigianali selezionati tra i migliori in Italia.Quattro giorni di puro divertimento, ma anche di formazione, grazie agli appuntamenti targati '4 Chiacchiere con il Mastro Birraio': incontri giornalieri per conoscere le tecniche di degustazione e tutte le novità dell’universo birrario. La birra artigianale è protagonista anche di un progetto molto importante che nasce in collaborazione con grandi chef e la Cinegustologia di Marco Lombardi. Infatti, per chi è sempre alla ricerca di nuove esperienze di degustazione, imperdibili gli eventi di 'Birretta da Chef': 4 cene sui generis che avranno come protagonista l’arte culinaria e brassicola insieme al grande cinema.“Divertimento, tasting e momenti di approfondimento saranno il leitmotiv di questa grande festa d’estate - sottolinea Emiliano De Venuti, ideatore e organizzatore di Birròforum - che si presenta al grande pubblico con un ricco programma di eventi che per quattro giorni celebreranno l’universo delle birre artigianali in abbinamento a uno dei must della tradizione gastronomica italiana, il fritto. Un binomio vincente in grado di intercettare appassionati e neofiti”.