A Roma boom di presenze per Vinòforum e Birròforum

22 giugno 2017- 11:52

Roma, 22 giu. (Labitalia) - È stata una vera e propria esperienza multisensoriale quella vissuta a Vinòforum - Lo Spazio del Gusto (3-12 giugno) e a Birròforum (15-18 giugno), le due manifestazioni dedicate all’enogastronomia d’eccellenza e alla birra artigianale, che anche quest’anno hanno animato gli spazi en plein air in Lungotevere Maresciallo Diaz, a Roma, coinvolgendo grandi chef, maestri pizzaioli, produttori e buyer internazionali con una ricca proposta di eventi legati all’universo del wine, del food e a quello brassicolo, ma anche alla contaminazione culturale. Un mosaico di appuntamenti, tra curiosi esperimenti gustativi e degustazioni, che hanno riscosso un grande successo di pubblico, con ricadute più che positive per le aziende partecipanti.“Vinòforum e Birròforum hanno coinvolto due target molto differenti di pubblico - spiega Emiliano De Venuti, ideatore e organizzatore delle due manifestazioni - ma, se proprio dovessimo tirare una linea tra i due mondi, direi che il profilo che va delineandosi è quello di un consumatore, principalmente donna, informato e sempre più attratto da un’offerta variegata". "Mai come per queste edizioni, abbiamo avuto dimostrazione che la nostra scelta di puntare sulla contaminazione funziona ed è in grado di intercettare e attrarre un vasto pubblico orientato ad esperienze che vadano oltre la semplice degustazione. Per questo, il nostro obiettivo rimane quello di proporre format in grado di lavorare su tre livelli: business, entertainment e formazione", aggiunge.Sono stati 42mila i visitatori - suddivisi tra wine&food lovers, operatori del settore e stakeholder - della XIV edizione di Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, che ha ospitato oltre 500 cantine vitivinicole, più di 2.500 vini in degustazione, 40 Temporary Restaurant con oltre 120 ricette (fusion, carne, pesce, pizza, fritti) e 20 special dinner, tra gli incontri targati 'Maestri in Cucina', con menu a 4 mani firmati da 10 grandi cuochi insieme ad altrettanti maestri pizzaioli della Penisola. E, ancora, le esclusive cene di The Night Dinner, con la partecipazione di chef e bartender che hanno proposto piatti ad alto tasso gourmet, vini e cocktail studiati ad hoc, sullo sfondo degli skyline di diverse città del mondo.Tra le novità 2017, anche i momenti formativi organizzati dalla Vinòforum Academy che hanno registrato il tutto esaurito nel corso dell’evento, dando ai partecipanti l’occasione ideale per conoscere il patrimonio agroalimentare italiano, tra speed tasting con Master sommelier, degustazioni con grandi produttori vitivinicoli e incontri dedicati alle eccellenze gastronomiche nella Dispensa Italia. La produzione brassicola di qualità è stata, invece, protagonista della V edizione di Birròforum, che ha portato sul palcoscenico 20 birrifici artigianali, esclusivamente italiani, abbinati alla tradizione culinaria del 'fritto misto all’italiana' approdata per la prima volta a Roma grazie al 'gemellaggio' con 'Fritto Misto', la più grande manifestazione italiana dedicata alla frittura che si svolge ogni anno nel centro storico di Ascoli Piceno. Per l’unicità del suo format, Birròforum anche per questa edizione è stato un successo in termini di presenze, registrando oltre 18mila visitatori che in soli quattro giorni hanno partecipato alla manifestazione degustando le decine di etichette spillate con stili e gusti differenti per ogni palato. Promossi a pieni voti dal pubblico gli originali incontri di 'Birretta da Chef' che, grazie al supporto della Cinegustologia di Marco Lombardi, hanno visto andare in scena quattro speciali cene firmate da grandi chef (Davide Scabin, Massimo Viglietti, Arcangelo Dandini, Susanna Sipione) e raccontate in associazione a film diretti da maestri del grande schermo, da Stanley Kubrick a Quentin Tarantino; ma anche i laboratori per appassionati e neofiti, che ogni sera hanno visto alternarsi degustazioni guidate, momenti dedicati alle tecniche e ai processi di birrificazione e approfondimenti sulle novità del mondo della birra.