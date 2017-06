A Roma fra cucina e divertimento il villaggio TuEat apre le porte ai bambini

7 giugno 2017- 14:59

Roma, 7 giu. (Labitalia) - Al via, a Roma, 'TuEat - L’appetito vien giocando', il primo grande evento interamente dedicato alla sensibilizzazione dei bambini e delle loro famiglie verso un’alimentazione sana e alla cucina di qualità. Venerdì 9 giugno, il villaggio TuEat apre le proprie porte nell’area dei Giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica.Uno spazio di circa 1.000 metri quadri in cui, fino a domenica 11 giugno, si alterneranno show cooking, corsi di cucina, street food, degustazioni, laboratori ludico-didattici, dj-set con Radio Dimensione Suono Roma, radio ufficiale dell’evento, e tante altre attività con un denominatore comune: avvicinare grandi e piccini alla cultura del mangiare bene, intesa come scelta dei prodotti e dei metodi di cottura migliori, oltre che come formazione e consolidamento di abitudini alimentari corrette.L’evento, ideato e organizzato, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, da Comunicazione 2000, agenzia italiana di comunicazione e organizzazione di eventi specializzata tra l’altro nella realizzazione di format legati al food, prende spunto dai tanti studi effettuati sui bambini in età pre-scolare e scolare che dimostrano che, se i più piccoli sviluppano un rapporto 'amichevole' e confidenziale con il cibo, se imparano a conoscere gli alimenti attraverso il gioco - per esempio toccandoli o trasformandoli - e poi li ritrovano nel piatto, li consumano con maggiore facilità e li integrano nell’alimentazione quotidiana più volentieri. Non a caso, nel Villaggio TuEat si potranno incontrare Tota la Carota e Luciana la Melanzana, ma anche Pamela la Mela, Gastone il Rigatone, Chicca la Lenticchia e Bice l’Alice, che insieme a tante altre simpatiche mascotte giocheranno con i bambini e daranno un volto alla frutta, alla verdura, ai legumi, al pesce azzurro e ai molteplici alimenti della nostra Dieta Mediterranea. Ma non solo. Durante l’evento, saranno tante le occasioni rivolte a tutta la famiglia per interagire con il cibo in maniera divertente e gustosa, come le attività didattiche della Fondazione Campagna Amica. Gli show cooking con lo chef Alessandro Circiello e con gli altri chef della Federazione italiana cuochi, che si alterneranno per le 3 giornate sul palco del Villaggio, mostreranno in maniera spettacolare come scegliere materie prime di qualità per creare piatti gustosi, originali e all’insegna della salute. I corsi di cucina, organizzati dalla scuola di cucina Coquis, insegneranno agli adulti e ai bambini quanto sia semplice e veloce portarli in tavola ogni giorno, trasformando cibi buoni e salutari in snack sfiziosi, paste fatte in casa e secondi piatti gustosi, realizzati preferendo le farine integrali, gli alimenti di stagione e scegliendo le giuste cotture. E l’area ristoro, gestita dallo chef stellato Angelo Troiani, guiderà tutti i partecipanti in un percorso gastronomico alla ri-scoperta di quel mangiare tipico del Bel Paese, fatto di piatti semplici e di qualità, merende della tradizione ed eccellenze regionali. Alla base di TuEat la consapevolezza che comportamenti alimentari corretti, uniti a uno stile di vita sano e a una regolare attività fisica, rappresentano il presupposto fondamentale per vivere di più e meglio, ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e ipertensione e prevenire sovrappeso e obesità, che negli ultimi anni hanno interessato in Italia ben 3 bambini su 10 tra i 7 e i 10 anni, pari addirittura al 30.6%. “Le abitudini alimentari del futuro adulto - dichiara Coletta Ballerini, amministratore unico di Comunicazione 2000, promotore e organizzatore di TuEat - si impostano e consolidano nei primi anni di vita del bambino e in età scolare, fasi fondamentali della crescita in cui è necessario porre le basi per lo sviluppo di uno stile alimentare sano. Per questo, è fondamentale educare a una corretta cultura dell’alimentazione, a partire dalla famiglia e dalla scuola che rappresentano i primi ambiti di formazione e consolidamento dei gusti e delle abitudini alimentari”. L’evento ha ottenuto i Patrocini di Regione Lazio, Comune di Roma (assessorato alla Crescita Culturale), Municipio II di Roma Capitale, Coni, Federazione italiana cuochi, Federazione italiana medici pediatri, Roma Pediatria e Moige, oltre che la Media Partnership di Rai Gulp.