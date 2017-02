A Roma il gelato entra in classe con il progetto di 'Strawberry Fields'

24 febbraio 2017- 14:24

Roma, 24 feb. (Labitalia) - Una scuola - l’Istituto Comprensivo 'Angelica Balabanoff' - e una gelateria - 'Strawberry Fields' - si incontrano, coppette di gelato colorate tra le mani, sotto il sole di una piccola piazza della periferia di Roma, e studiano un laboratorio di gelato per una classe. Il laboratorio si è trasformato, anno dopo anno, in un viaggio attraverso la storia, l’economia, la psicologia, l’alimentazione, la tecnologia e mille altri sentieri, unendo teoria e pratica, conoscere e fare. Ogni volta che il progetto si conclude, quella piazza di periferia ospita una festa che assume l’aspetto di una sfida all’ultimo cucchiaino tra i gusti ideati e preparati dai ragazzi e serviti agli abitanti del quartiere. “Quando iniziammo un progetto di collaborazione con gli istituti scolastici, nel 2013, sapevamo che l’itinerario era interessante - racconta Geppy Sferra, fondatore della gelateria d’essai Strawberry Fields di Roma - ma non osavamo sperare che diventasse un’attività strutturata e ampia come è oggi”. Il progetto 'A scuola di gelato' nasce nel 2013, rivolto ai bambini della V elementare della Scuola primaria 'Igbal Masih', istituto vicino alla sede di Strawberry Fields in via Tor de Schiavi. Con l’apertura della sede della gelateria in Colli Aniene, il progetto si estende agli alunni di IV elementare dell’istituto comprensivo 'Angelica Balabanoff', mentre nella zona di Tor de Schiavi 'A scuola di gelato' apre le porte all’istituto 'Pietro Romualdo Pirotta'. Nel novembre 2015, alla versione destinata alle elementari, si affianca una versione più evoluta, destinata a ragazzi di II media. Fino a oggi 'A scuola di gelato' ha coinvolto oltre 1.000 ragazzi, 422 stanno partecipando all’edizione in corso, e ha il patrocinio del IV Municipio di Roma Capitale. Un esempio di buone pratiche, tra due mondi che non è scontato possano parlarsi, capirsi e agire insieme: la scuola e un’attività commerciale.“Molto si deve alla generosità dei ragazzi - continua Sferra - e all’impegno creativo dei docenti, che hanno creduto che le esperienze non debbano essere estranee alla formazione scolastica. E che, di tante esperienze, quella del gusto e del cibo sia fra le più importanti. Da parte nostra, c’è sempre stata la convinzione che il piacere del gelato non potesse risolversi in una distratta consuetudine, ma che meritasse attenzione, consapevolezza e studio. Per queste ragioni, abbiamo cercato alleanze nei luoghi in cui lo studio è di casa, e con persone, i ragazzi, che più di tutti assegnano al gelato un significato che va oltre l’appagamento di un bisogno di sazietà”.Quest’anno le scuole partecipanti sono l’Istituto Trilussa e l’Istituto Fiuggi (classi IV e V elementare) a Tor de Schiavi, e l’Istituto 'Angelica Balabanoff' (classi IV elementare e III media) e Istituto Santi (classe IV elementare) a Colli Aniene. Le terze medie, sezioni B ed E, dell’Istituto 'Angelica Balabanoff' sono protagoniste di 'Un mondo di gusti', programma sui temi dello sviluppo sostenibile e della biodiversità. Dal punto di vista teorico, i ragazzi sono formati riflettendo sulle dinamiche ambientali, l’impatto dell’economia sugli ecosistemi e la varietà dei prodotti sul pianeta. Per trattare questi temi, sono coinvolti tecnici ed esperti di diverse organizzazioni (Slow Food, Pangea, Sal, insieme con psicologi e dietisti). Alcuni incontri sono aperti anche ai genitori. La parte teorica riguarda storia del gelato, chimica e tecnica del gelato artigianale, bilanciamento delle ricette avviene in classe; quella pratica la produzione dei gusti, nel laboratorio della gelateria 'Strawberry Fields'. Gli studenti - affiancati da tutor speciali, i compagni di scuola più grandi che hanno partecipato al progetto l’anno precedente - sono divisi in sei gruppi. Ogni gruppo dovrà realizzare un gusto originale. Ogni ultimo sabato del mese, da febbraio ad aprile (domani, sabato 25 febbraio, poi sabato 25 marzo e sabato 29 aprile), coppie di gruppi si sfideranno in gelateria. Il pubblico di 'Strawberry Fields', con votazione pubblica, decreterà i 3 gusti finalisti che si contenderanno la vittoria nella giornata dello 'Strawberry Festival', sabato 20 maggio.“Ci sono vari modi di mangiare un gelato e altrettanti per produrlo: noi - conclude Geppy Sferra - proponiamo di mangiarlo conoscendone l’origine e il contenuto, essendo curiosi di ciò che circonda il consumo e la produzione di un buon gelato, e certi della sua preparazione artigianale, senza sintesi o scorciatoie di alcun tipo”.