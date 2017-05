A Roma torna Vinoforum, spazio del gusto per 10 giorni

12 maggio 2017- 13:51

Roma, 12 mag. (Labitalia) - Si avvicina il momento della manifestazione più amata dagli appassionati di enogastronomia della Capitale e non solo: Vinòforum - Lo Spazio del Gusto. Da sabato 3 a lunedì 12 giugno, gli spazi di Vinòforum ospiteranno centinaia di cantine vitivinicole - alcune delle migliori su scala nazionale e internazionale - e decine di ristoranti, cene e show cooking con grandi chef e maestri pizzaioli, degustazioni, laboratori, lezioni didattiche e molto altro. Per questa XIV edizione, infatti, ci saranno oltre 500 cantine vitivinicole, più di 2.500 vini in degustazione, 40 ristoranti, oltre 120 ricette fusion, carne, pesce, pizza, fritti, 20 cene esclusive, 60 grandi chef, 20 maestri pizzaioli, 20 laboratori guidati da produttori, enologi ed esperti, decine di appuntamenti dedicati ai prodotti gastronomici del nostro Bel Paese e un fuorisalone con un ricchissimo calendario di eventi.Fra i format previsti per il 2017 che, insieme al vino, rappresenteranno il cuore pulsante della manifestazione: 'Cucine a vista - Temporary Restaurant', con ben 40 ristoranti differenti; 'The Night Dinner', con 10 grandi nomi della cucina, uno per sera, che firmeranno 10 cene esclusive; 'Maestri in Cucina', 10 incontri per 10 menu a 4 mani all’insegna della contaminazione e della sperimentazione; 'Vinòforum Academy', uno spazio dedicato alla cultura del cibo di qualità; 'Roma Wine & Food Week', il fuorisalone che precede la fiera, con un ricchissimo calendario di eventi in scena tra il 27 maggio e il 2 giugno. “Tutto questo e molto altro ancora sarà Vinòforum - Lo Spazio del Gusto 2017, un evento - sottolinea Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum - capace di rinnovarsi a ogni edizione e che quest’anno, oltre al vino, pone in particolar modo sotto i propri riflettori le eccellenze gastronomiche del Paese e il piacere dell’abbinamento. Grazie alla sua formula, capace di coinvolgere tanto l’elemento culturale, formativo e di entertainment, quanto quello business, la manifestazione rappresenta un appuntamento di rito, entrato ormai di diritto nelle agende di tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori".