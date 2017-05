A Roma TrastevereAma per aiutare Amatrice dopo il terremoto

18 maggio 2017- 14:07

Roma, 18 mag. (Labitalia) - Aiutare la popolazione del Comune di Amatrice colpita dal terremoto del 24 agosto 2016. È questo l’intento di TrastevereAma, la manifestazione enogastronomica patrocinata dal I Municipio di Roma e organizzata dalla Macelleria Amadio e dalla Confraternita S.Maria della Quercia dei Macellai Onlus di Roma, che si svolgerà nella caratteristica piazza di San Cosimato, nel cuore di Trastevere, sabato 20 maggio, a partire dalle ore 18,30. Promotore di questa iniziativa la macelleria di Tiziano Amadio, attività storica del quartiere trasteverino. Figlio d’arte, Tiziano Amadio gestisce da molti anni, con passione e dedizione, la macelleria di famiglia situata in via Manara 11. “Nel 2016 mi stavo muovendo per organizzare una sorpresa a mio padre Luciano e mio zio Giancarlo in occasione dei sessant’anni della loro attività. Inizialmente, ho pensato di fare una festa nel negozio, ma poi ho deciso di farla sulla piazza di San Cosimato coinvolgendo le attività storiche della zona, piccoli esercizi che resistono da tanti anni come Bernabei e il Forno La Renella e nuove realtà emergenti quali Brusco e Le Levain”, racconta Tiziano Amadio.“Nel frattempo, c’è stato il terremoto ad Amatrice - aggiunge - dove c’era una macelleria omonima che è andata distrutta. Non siamo parenti con gli Amadio di Amatrice ma, prima che accadesse il terremoto, ci siamo conosciuti e abbiamo fatto un gemellaggio. Così, ho deciso trasformare la mia idea iniziale in un’iniziativa benefica per raccogliere fondi a favore della popolazione colpita dal terremoto”.Considerando il valore dell’evento, Tiziano Amadio si è rivolto subito alla presidente del I Municipio per la richiesta di patrocinio. “Abbiamo concesso volentieri il patrocinio del Municipio a questa iniziativa - dichiara la presidente, Sabrina Alfonsi - perché, al di là della sua indubbia valenza di solidarietà nei confronti dei cittadini di Amatrice così duramente colpiti dal sisma, pensiamo che le attività storiche, da quelle alimentari a quelle artigianali, rappresentino un elemento insostituibile per garantire la conservazione di un tessuto commerciale sano e di qualità nei nostri Rioni del Centro e come tali debbano essere sostenute e valorizzate. Anche per questo, nel corso dell’iniziativa, consegneremo a Luciano e Giancarlo Amadio un piccolo riconoscimento per il 60° anno di attività della loro bottega”.Non poteva poi mancare il supporto della Confraternita S. Maria della Quercia dei Macellai Onlus, di cui Amadio è membro da molti anni. “Siamo una Congregazione che ha oltre 500 anni e nel corso del tempo ci siamo sempre adoperati a sostegno di iniziative benefiche. Non appena il nostro confratello ci ha esposto la sua idea, abbiamo deciso di aiutarlo e fornire tutto il supporto necessario a favore degli abitanti di Amatrice: speriamo di poter dare loro un po’ di sollievo”, dichiara il presidente della Confraternita, Roberto Dionisi.La macchina della solidarietà si è messa subito in moto, Tiziano ha raccolto intorno a sé la collaborazione degli artigiani e dei bottegai del quartiere pronti a dare una mano ai cittadini di Amatrice.Sabato 20 maggio, nel Food Truck posizionato a piazza di San Cosimato, tutti i presenti avranno il piacere di degustare i gustosi panini del forno La Renella imbottiti con le polpette - al sugo o di bollito - della Macelleria Amadio, le dolci bruschette di Brusco-Lo Strabuono e la pasticceria secca della boulangerie Le Levain, il tutto accompagnato dalle birre della storica Enoteca Bernabei.I ragazzi della Trattoria de Gli Amici, un ristorante o meglio un progetto sociale nato nel 1991 e promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in cui lavorano persone con disabilità affiancate da professionisti e amici che aiutano volontariamente, si occuperanno del servizio. Ad animare la serata ‘Gli Stornellatori’, gruppo musicale che rallegrerà il pubblico con le tipiche canzoni popolari romane e Trastevere Attiva che intratterrà i bambini nell’area giochi della piazza, dalle 18,30 alle 20, con le bolle di sapone giganti e i raccontastorie.La caratteristica cornice di piazza di San Cosimato, di giorno sede del mercato di Trastevere, per l’occasione cambierà veste e si trasformerà così in un luogo di solidarietà per non dimenticare, un evento unico a cui tutti sono chiamati a partecipare e dare il proprio contributo. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto al Comune di Amatrice per dare un aiuto agli abitanti colpiti dal sisma.