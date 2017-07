A Sorrento incontro sulla nuova legge sugli agrumeti caratteristici

Napoli, 27 lug. (Labitalia) - Informare gli agricoltori della penisola sorrentina sulle opportunità offerte dalla legge per la promozione di interventi di ripristino, recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvata nei giorni scorsi, in via definitiva, alla Camera. E’ l’obiettivo dell’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Sorrento, che si terrà lunedì 31 luglio, alle ore 19, presso la sala consiliare, in piazza Sant’Antonino. Dopo i saluti del sindaco, Giuseppe Cuomo, e del consigliere comunale Lorenzo Fiorentino, si avvicenderanno al tavolo dei relatori i parlamentari del Partito Democratico, Colomba Mongiello, e di Forza Italia, Paolo Russo, componenti della commissione Agricoltura della Camera dei deputati, e Salvatore Loffreda, direttore della Coldiretti Campania.Tra le iniziative previste dal provvedimento, l'istituzione di un fondo di 3 milioni di euro. Priorità sarà data alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Alle singole Regioni, la facoltà di stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie.“Con la legge approvata definitivamente in commissione Agricoltura - commenta Mongiello - recuperiamo e valorizziamo gli agrumeti caratteristici, contribuendo alla difesa del territorio. E' strategico fermare il degrado e l'abbandono di quei territori, sostenendo un’agricoltura 'eroica' e riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare di natura e di cultura"."L’abbandono degli agrumeti - avverte - determina il degrado del tessuto sociale, con la perdita di attività e forme di lavoro radicate nella cultura di quei territori, e la progressiva alterazione del paesaggio, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato degli agrumeti. L’azione è in sintonia con la legislazione europea in materia di sviluppo rurale e sostiene i produttori nella fatica di affrontare una crisi provocata dai crescenti costi di produzione e dall’inefficace politica di filiera agroindustriale. Sono tutti beni e valori che abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare perché sono loro a rendere l’Italia e il made in Italy ciò che è”.Per Russo, “la tutela delle specificità agricole si coniuga con la salvaguardia dei paesaggi, che contribuiscono a rendere unica la nostra regione e il nostro Paese". "La legge sugli agrumeti caratteristici - spiega Russo - consentirà la valorizzazione dei territori e il recupero di un consistente patrimonio di tradizioni, che potrà essere tramandato alle giovani generazioni,, diventando occasione di lavoro e di impresa a Sorrento così come nelle altre aree della Campania e d’Italia, dove gli agrumi sono in primo piano nello spettacolare quadro dipinto dalla natura e dalla passione degli uomini. Valorizzazione dell’agricoltura, del turismo e prevenzione di calamità come il dissesto idrogeologico, gli obiettivi di una legge che assicura risorse ed attenzione”. “La legge definisce come agrumeti caratteristici quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione, dove clima e ambiente conferiscono al prodotto specifiche caratteristiche", ricorda il sindaco Cuomo. "E la penisola sorrentina risponde esattamente a questa descrizione. Per questo, invitiamo imprenditori agricoli, rappresentanti di categoria e tutti gli addetti ai lavori a non mancare a questo importante appuntamento”, conclude.