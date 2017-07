A.A.A. giovani sarti talentuosi cercasi per rilancio made in Italy Sud

26 luglio 2017- 14:47

Roma, 26 lug. (Labitalia) - Conoscenza del giapponese e dell'arabo, con forte spinta all'autonomia e autogestione. Sono alcune delle caratteristiche richieste ai giovani sarti e consulenti di vendita italiani da Maison Signore, azienda leader a livello internazionale nella produzione di abiti da sposa di alta manifattura, per rilanciare il made in Italy del Sud. Maison Signore vanta, infatti, numeri da record: più di quaranta anni di attività nel mondo del bridal fashion, più di duemila metri quadrati di showroom, quattro collezioni Excellence, Seduction, Victoria F., Giovanna Sbiroli e più di trecento modelli diversi di abiti da sposa ogni anno."Stiamo parlando -spiega a Labitalia Gino Signore, fondatore dell'omonima Maison- di veri e propri talenti che cerchiamo nel mercato visto che i nostri abiti sono interamente made in Italy e realizzati rigorosamente a mano da sarte e ricamatrici esperte. Tra i punti di forza dell’azienda, la personalizzazione del prodotto. A richiesta, tessuti, materiali e pietre preziose possono essere scelti dalle clienti e proprio per questo abbiamo bisogno di talenti che hanno il mestiere nelle mani".“Siamo molto soddisfatti -ammette- di proseguire la nostra crescita offrendo opportunità di sviluppo in un'area che, dopo anni di difficoltà, comincia a mostrare graduali ma duraturi segni di ripresa. Il prodotto made in Italy, che mixa eccellenza artigianale e sguardo rivolto al futuro può costituire l’arma in più per la crescita del Mezzogiorno". "Cerchiamo sarti -sottolinea il direttore generale della maison, Geri Natale- perché crediamo fermamente nel talento dei giovani. C'è bisogno di creatività, che è fatta di idee, di capacità di sognare e di credere nella realizzazione dei sogni. Sono i giovani che possono dare un’immagine concreta alla bellezza del nostro made in Italy, continuare a perpetuarne fama e riconoscimenti all'estero. Dalla loro energia nascerà l’avvenire del comparto, così come una nuova stagione di rilancio del Sud". "Cerchiamo ragazzi -chiarisce- che sappiano coniugare cervello e sentimenti, idee e abilità manuale per profili come sarti, modellisti in modo contemporaneo e cioè utilizzando sì ago, forbici, filo ma anche laser, da veri artigiani della contemporaneità. Dobbiamo saper inventare, avere visione. Per i sarti, in particolare, la ricerca è più difficile, perché per anni si è trascurata la dimensione artigianale, a torto ritenuta poco qualificante a dispetto di lavori più intellettuali dove l'uso delle mani non è richiesto"."In realtà, anche e soprattutto per il lavoro di sartoria, è richiesta la testa, oltre che il cuore. I nostri giovani lo hanno capito e, a poco a poco, stanno tornando ad amare questo antico, nobilissimo mestiere", avverte."Maison Signore -rimarca- azienda leader a livello internazionale nella produzione di abiti da sposa di alta manifattura è sempre in cerca di nuovi talenti e risorse intelligenti, motivate e con tanta voglia di entrare nel nostro team per aiutarci e supportarci nel nostro percorso di crescita. L’area job nasce per dare opportunità e visibilità a giovani e meno giovani che hanno voglia di misurarsi con grinta con il favoloso mondo dell’alta moda sposa". I profili ricercati sono tre. Innanzitutto, sarte premiere alle quali si richiede: decennale esperienza nell’alta moda sposa, autonomia e autogestione, esperienza in modellistica, taglio e nel ricamo. Ma anche sales consultant con esperienza decennale nella vendita a dettaglio e ingrosso di beni di lusso, disponibile agli spostamenti, conoscenza fluente commerciale delle lingue inglese, giapponese e arabo. Infine, responsabile eventi e pubbliche relazioni con esperienza decennale con funzioni analoghe in aziende d’alta moda strutturate, disponibilità a viaggiare e conoscenza fluente commerciale delle lingue inglese, giapponese e arabo.