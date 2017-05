AB InBev Italia, Davide Franzetti nuovo ad

25 maggio 2017- 17:08

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Anheuser-Busch InBev (AB InBev), leader al mondo nella produzione e commercializzazione del segmento delle birre speciali e premium, quali Corona, Beck’s, Leffe e Tennent’s, ha nominato Davide Franzetti amministratore delegato della sede italiana. Obiettivo della nomina è quello di consolidare i risultati in forte crescita conseguiti da AB InBev in Italia nel corso degli ultimi 3 anni, dopo l’integrazione di Corona. E' quanto si legge in una nota.Davide Franzetti, 37 anni, laurea in economia aziendale e marketing in Bocconi, ha iniziato la carriera ricoprendo incarichi nel comparto vendite di grosse aziende come Pirelli e Unilever. Successivamente, nel 2009, ha assunto in AB InBev la posizione di national account manager, entrando in contatto con i principali gruppi d’acquisto e clienti. Dopo soli 4 anni in AB InBev, Franzetti viene nominato direttore vendite per il canale Gdol, ruolo che gli ha permesso di contribuire in maniera determinante allo sviluppo dell’azienda in Italia attraverso la creazione di una struttura vendita di sell out e l’implementazione di una strategia commerciale innovativa che ha assicurato al gruppo una crescita costante sia a volumi, sia a valore.Questa forte crescita ha reso AB InBev una delle realtà più dinamiche e performanti tra tutte le aziende del largo consumo, portando il gruppo a dare fiducia all’Italia anche attraverso importanti investimenti nelle persone. Negli ultimi anni, infatti, nella sede di Gallarate l’organico è più che raddoppiato, passando dai 100 occupati del 2013 ai 250 attuali. I nuovi ingressi, prevalentemente appartenenti alle aree del marketing e delle vendite, sono rappresentati da persone giovani, motivate e con vocazione internazionale. Insieme alla crescita dei dipendenti, per AB InBev Italia è incrementato anche il fatturato, che nel 2016 ha superato i 340 milioni di euro.