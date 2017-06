'Abilmente' raddoppia e annuncia il Natale ‘total white’

15 giugno 2017- 10:51

Vicenza, 15 giu. (Labitalia) - 'Abilmente', la Festa della creatività, che ogni anno richiama migliaia di esperte e appassionate di manualità creativa, mette in scena le due edizioni d’Autunno a Vicenza, dal 19 al 22 ottobre, nei padiglioni di Fiera Vicenza, con un nuovo palinsesto, più spazi e varietà di proposte, e alla Fiera di Roma, dal 2 al 5 novembre, per offrire anche al pubblico del Centro-Sud Italia l’esperienza esclusiva di incontrare esperti, trend setter, blogger e le principali aziende del settore della manualità creativa.L’esperienzialità è ancora oggi la chiave del successo e il tratto distintivo di 'Abilmente': la possibilità cioè per appassionate e curiose di costruirsi il proprio viaggio in modo trasversale nel meraviglioso mondo del fai-da-te, spaziando fra le diverse tecniche e i diversi materiali, scoprendo le tendenze e le novità internazionali ma soprattutto diventando protagonista nei laboratori, nei workshop e nel confronto con le esperte di riferimento. Il punto di forza di 'Abilmente Autunno' è naturalmente il tema del Natale, che quest’anno avrà il bianco come colore di tendenza. Dalle decorazioni alla tavola, dai piccoli regali da creare con le proprie mani alle idee più originali per confezionare i regali, 'Abilmente' offrirà nelle due edizioni lo scenario più completo di tutto quello che si può realizzare con le varie tecniche per rendere il Natale unico e irripetibile. L’appuntamento di Vicenza darà nuovo impulso quest’anno a un’attività manuale così squisitamente femminile e dal sapore antico quanto di tendenza. Lo spazio dedicato al Salone del ricamo e del merletto nell’area ‘Prenditi il tuo tempo’ accoglierà le visitatrici in un viaggio di scoperta di un’arte di tradizione e di tecniche antiche reinterpretata in chiave moderna, che invita a concedersi il ‘tempo lento’ e rilassante che l’hobby del ricamo può regalare. In entrambe le edizioni, sia le creative appassionate sia le curiose che amino la sfida e il divertimento potranno vivere una giornata diversa, tuffandosi nel mare di proposte che spazieranno fra patchwork e tricot, knitting e stencil, home decor, ricamo, creazione di bijoux, per trovare la propria dimensione creativa e scoprire abilità manuali nascoste.