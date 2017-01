Abruzzo: Regione, su artigianato nasce tavolo con associazioni

4 gennaio 2017- 14:35

Pescara, 3 gen. (Labitalia) - La costituzione di un tavolo permanente sull'artigianato che si riunirà con cadenza periodica per affrontare le varie problematiche del settore è stato deciso al termine dell'incontro che il vicepresidente Giovanni Lolli ha avuto ieri pomeriggio con i rappresentanti di categoria (Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai) e con le organizzazioni sindacali regionali (Cgil, Cisl e Uil). Lolli ha definito l'incontro "proficuo e positivo, in grado di avviare in futuro un confronto costruttivo con gli attori principali dell'artigianato regionale". In questo senso, il Vicepresidente ha assunto l'impegno "di predisporre un provvedimento che consentirà di destinare a patrimonio dei Confidi le risorse già assegnate con i fondi FESR della programmazione 2007/2013". Per i nuovi fondi, quelli della programmazione 2014/2020, Lolli ha detto che "la procedura di assegnazione sarà più veloce e concreta, grazie al fatto che è imminente il passaggio 'in house' della Finanziaria regionale".Il vicepresidente, che nella riunione era affiancato dal capo Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro Tommaso Di Rino, ha riferito ai rappresentanti di categoria che "sono state individuate ulteriori risorse per finanziare altri capitoli della legge regionale 23/09 sull'Artigianato, in grado di attivare misure specifiche quali aiuti allo Start-up, Trasmissione di impresa e Bottega scuola". La prima riunione del tavolo permanente è stata fissata al 27 gennaio con ordine del giorno legato alle questioni del credito.