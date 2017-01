Accordo Cisal-Ente Microcredito, sostegno a crescita occupazione

17 gennaio 2017- 17:41

Collaborazione per iniziative di finanza etica

Roma, 17 gen. (Labitalia) - Firmato oggi tra la Cisal Servizi e Consulenze e l'Ente nazionale per il microcredito, rappresentato dal presidente Mario Baccini, l'accordo con cui il sindacato ufficializza il proprio sostegno a favore delle iniziative di finanza etica dell'ente. "Promuovendo il microcredito -ha dichiarato Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal- ci facciamo parte attiva nel contribuire a creare nuovi posti di lavoro, integrando il nostro tradizionale ruolo di mera rappresentanza dei lavoratori". "Attraverso questa collaborazione, realizzata grazie all’iniziativa di Francesco Greco, amministratore di Cisal Servizi e Consulenze, intendiamo contribuire - ha sottolineato - all'avvio di nuove attività imprenditoriali e incentivare la diffusione di uno strumento di sviluppo sociale e di lotta alla povertà". "Il microcredito -ha aggiunto Mario Baccini, presidente Enm- è uno strumento che permette di restituire dignità alle persone, ai lavoratori che vogliono intraprendere, a coloro che hanno un’idea e vogliono poterla realizzare pur senza avere garanzie reali". "A tutte queste persone -ha concluso Baccini- si rivolge il sostegno dell'Ente nazionale per il microcredito, che promuove le attività di finanza etica attraverso una rete di soggetti come la Cisal, fondamentali per la diffusione di questo strumento di sviluppo economico e sociale".