Accordo Fondazione Enasarco e Inps su scambio dati

23 febbraio 2017- 12:01

Roma, 23 feb. (Labitalia) - Fondazione Enasarco e Inps hanno sottoscritto un’importante convenzione per favorire l’attività di vigilanza ispettiva svolta da entrambi gli enti previdenziali. L'accordo, in particolare, prevede lo scambio di dati e informazioni circa le iscrizioni, nei rispettivi archivi, dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo. Questi dati verranno inoltrati con cadenza periodica annuale e saranno trasmessi in modalità Sftp secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale. La convenzione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata, di comune intesa, entro tre mesi dalla data di scadenza.I 12 articoli dell’accordo sono propedeutici al rafforzamento dell’attività ispettiva svolta dalla Fondazione, che riesce a svolgere un’adeguata azione deterrente, circa il rispetto degli obblighi di iscrizione e contribuzione Enasarco, grazie a un lavoro di intelligence basato soprattutto sull’incrocio e l’analisi dei dati.Al termine di un processo iniziato a marzo 2016, il testo della convenzione è stato formalizzato lo scorso dicembre nell’ambito della presentazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.