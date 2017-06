Acotel Group, a dispositivo AReader primo brevetto per invenzione industriale

7 giugno 2017- 16:46

Roma, 7 giu. (Labitalia) - Acotel Group, attivo su scala internazionale nelle telecomunicazioni e specializzato in servizi a valore aggiunto per il monitoraggio dei consumi, conquista l’attestato per il suo primo brevetto per invenzione industriale. L'innovativo dispositivo AReader realizzato in house da Acotel per la lettura dei consumi dai contatori a tamburo non dotati di un’uscita impulsiva, ha infatti ottenuto il rilascio del brevetto per l’Italia. Un nuovo traguardo a conferma dell’alto grado di innovazione tecnologica che da sempre contraddistingue il gruppo. Grazie alla tecnologia Acotel, AReader è in grado di scansionare l’avanzamento delle ruote decadiche e conteggiare il progredire di una grandezza fisica per dedurne il consumo. In questo modo, qualsiasi contatore di luce, acqua e gas di vecchia generazione diventa accessibile per la lettura dei consumi e predisposto per poter accedere ai propri dati di consumo senza dover sostituire il proprio contatore. “AReader -afferma Davide Carnevale, direttore marketing di Acotel Net- trasforma le informazioni registrate dalle rotelle dei contatori analogici in impulsi che vengono poi inviati alla piattaforma cloud di Acotel Net, capace di monitorare i consumi di acqua, energia e gas in ogni momento, mostrando eventuali sprechi". AReader consente la lettura di un contatore numerico meccanico attraverso l’utilizzo di una sorgente luminosa e un sensore che campiona un’immagine e rileva l’eventuale presenza del numero, individuando lo spostamento della ruota decadica e il corrispettivo incremento della misura in oggetto. AReader è utilizzabile anche su contatori di energia di vecchia generazione e senza l’emissione di impulsi come strumento di misura per rendere trasparente il consumo energetico negli edifici e ottimizzare la gestione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. Anche edifici residenziali, commerciali e industriali di vecchia costruzione possono così essere monitorati contro condizioni anomale, quali ad esempio la rottura di tubi d’acqua e-o le perdite di gas, e ottenere informazioni sul consumo energetico, ottimizzando la distribuzione di energia, ed evitare picchi di carico.