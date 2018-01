Acquisto con debito, non è elusione

16 gennaio 2018- 18:06

(Labitalia) - L' acquisizione di una società mediante indebitamento non può essere considerata «abusiva del diritto» nel caso in cui i soci delle due società non siano gli stessi e l'operazione commerciale non sia priva di sostanza economica. Tale principio viene affermato dalla Ctp di Bergamo nella sentenza 576/1/2017.