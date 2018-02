Ad aprile Ecomaratona del Collio-Brda tra Italia e Slovenia

2 febbraio 2018- 17:36

Trieste, 2 feb. (Labitalia) - Una corsa competitiva transfrontaliera unica nel suo genere, appartenente ai circuiti: Fvg-Trail Running Tour e 'Circuito Ecomaratone d’Italia', che annovera le 6 ecomaratone più belle d’Italia, che attraverserà i più bei territori tra Italia e Slovenia snodandosi per 46,2 km prevalentemente sterrati delle colline del Collio candidate a patrimonio Unesco. È la 6a edizione dell’Ecomaratona del Collio-Brda (Brda = Collio in sloveno), che domenica 22 aprile unirà a passo di corsa i territori dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Brda (Slovenia), San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli. Un’esperienza open air che coniugherà sport, cultura, natura e territori permettendo di scoprire la viticoltura eroica della cantina più grande della Slovenia (Klet Brda), il Castello di Dobrovo, tra i vigneti dei famosi vini bianchi del Collio, il Bosco di Plessiva, la cantina Ronco dei Tassi, l’acetaia Sirk della Subida, la cantina Russiz Inferiore, il Castello di Spessa e la cantina Schiopetto.I partecipanti potranno scegliere tra tre diversi percorsi e anche i meno allenati avranno la loro occasione a passo ‘slow’: infatti, nella stessa giornata è programmata la 6a edizione di 'Camminando nel Collio': tre camminate ludico-motorie non competitive a passo libero, incluso il nordic walking, rispettivamente di 3, 6 e 12 km su percorsi collinari prevalentemente sterrati aperte a tutti coloro - singoli, gruppi e famiglie - con bambini che vogliano scoprire Cormòns e i suoi dintorni dimenticando traffico e auto. Con l’occasione Ersa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale sarà presente per l’intero weekend coi prodotti agroalimentari A.Qu.A. (Agricoltura, Ambiente, Qualità), un marchio di certificazione volontaria istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rappresenta per le aziende un importante strumento di comunicazione e promozione dei propri prodotti, garantendone la qualità e assicurandone la visibilità nei confronti dei consumatori. L’evento è organizzato da A.S.D. 'Maratona delle Citta` del Vino', con la collaborazione dei Comuni di Cormons (Gorizia) e di Brda(Slovenia) sotto l’egida della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), dell’Associazione italiana cultura sport (Aics), dell’Italian Ultramarathon and Trail Association (Iuta) e dell’International Trail Running Association (Itra).