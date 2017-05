Addio al Tgv, l’alta velocità francese cambia nome e arriva Inoui

31 maggio 2017- 18:13

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Sncf, Società nazionale delle ferrovie francesi, mira ad attrarre 15 milioni di nuovi clienti entro il 2020. E lo fa puntando sulla differenziazione dell’offerta. I viaggiatori potranno scegliere tra due offerte di alta velocità ben differenziate e complementari, grazie a Voyages-sncf.com: da un lato, OUIgo, l'essenza dell'alta velocità a basso prezzo, con l'obiettivo di raggiungere il 25% del traffico francese dell'alta velocità nel 2020; dall'altro, Tgv - presto ribattezzato in inOUI - con il viaggio per eccellenza, che unisce confort, servizio e connettività e che, per il 2020, si prefigge di raggiungere una percentuale di soddisfazione dei clienti del 95%.Tgv ha avviato la propria trasformazione attraverso investimenti massicci nel parco rotabile con 1,5 miliardi di euro sui nuovi convogli Océane, nelle relazioni umane (oltre 5.000 addetti nei diversi ruoli a contatto con il pubblico sono stati formati a una nuova relazione con il cliente, basata su un nuovo modo di essere e di agire), nel digitale con 300 milioni di euro per realizzare la rete Wi-Fi, e un nuovo approccio ai viaggiatori, più collaborativo e più attento, sia a bordo che a terra."OUI.sncf conferma ai nostri clienti - ha dichiarato Franck Gervais, direttore generale di Voyages-sncf.com - che è in atto una trasformazione profonda: OUI.sncf è il marchio di tutto ciò che è possibile proporre ai clienti, a prescindere dai loro gusti e dal loro budget. OUI.sncf ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento del turismo elettronico in Francia".