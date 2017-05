Adecco, con Tecnicamente l'ict entra in 34 istituti lombardi

2 maggio 2017- 18:23

Milano, 2 mag. (Labitalia) - E' ripartito 'TecnicaMente', il progetto Adecco che nella fase conclusiva approderà in 100 istituti superiori di cui 34 in Lombardia. Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo del lavoro. Gli studenti dell’ultimo anno sviluppano progetti che vengono presentati alle aziende del territorio durante una giornata dedicata e organizzata all’interno dell’istituto. Una giuria valuta i progetti, individua il migliore e premia i vincitori con la partecipazione ad attività post diploma gestite da Adecco e finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro.L’opportunità è unica: da un lato, gli studenti possono lavorare su un’idea progettuale e svilupparla concretamente; dall’altro, le aziende hanno la possibilità di incontrare giovani di talento, strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso l’inserimento di risorse ad alto potenziale e svolgere attività di employer branding migliorando anche le relazioni con le istituzioni deputate alle attività formative. Una vetrina, dunque, che mette in relazione il tessuto produttivo locale con le scuole del territorio per facilitare l’inserimento professionale e la conoscenza da parte degli studenti delle reali necessità e attitudini richieste dalle imprese in un’ottica di occupabilità che sempre più caratterizza il mondo del lavoro.“Siamo convinti -ha dichiarato Emanuela Voltini, responsabile del Progetto TecnicaMente- che il nostro ruolo deve essere sempre più quello di #gamechanger del mercato del lavoro, una guida per orientare il cambiamento. In questa ottica, nascono iniziative come TecnicaMente in grado di ispirare, motivare e formare i giovani aiutando nel contempo le aziende ad attuare una strategia di miglioramento e sviluppo".L’evento è nato nel 2014 ed è organizzato dalla Business Line Industrial di Adecco, dedicata alla ricerca e selezione di profili specializzati in ambito industriale.Inoltre, nel 2016, con l’introduzione della legge 107 del 2015, TecnicaMente si è evoluto verso un nuovo modello: TecnicaMente 3.0. Questo progetto, che coinvolge 10 istituti superiori, in perfetta sintonia con i piani di alternanza scuola lavoro, prevede per gli studenti coinvolti un percorso scolastico e post scolastico di sviluppo delle competenze e di work experience. Nello specifico, vede una sinergia concreta tra studenti e aziende che collaborano a partire dal terzo anno della scuola superiore.