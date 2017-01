Adecco general staffing: Angelo Lo Vecchio nominato managing director

9 gennaio 2017- 12:55

Roma, 9 gen. (Labitalia) - Il management team del Gruppo Adecco in Italia si rafforza con il ritorno di Angelo Lo Vecchio, nominato managing director di Adecco General Staffing, la società del Gruppo specializzata in servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, apprendistato in staff leasing e ricerca & selezione. Angelo Lo Vecchio, laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari, con un master in leadership conseguito all’Imd di Losanna, riporterà ad Andrea Malacrida, country manager del Gruppo Adecco in Italia. Lo Vecchio rappresenta il completamento della struttura commerciale che già comprende Andrea Siletti, sales director, responsabile di tutte le attività di cross selling tra i diversi brand del Gruppo. Lo Vecchio, 41 anni, è entrato in Adecco nel 2001 come direttore di Filiale della divisione Horecca, di cui poi è diventato head of operations, per passare nel 2009 alla business line industrial con il ruolo di Head of Operations Lombardia Nord Est fino al 2014. Negli ultimi due anni, infine, ha ricoperto il ruolo di Country Manager del Gruppo Adecco in India. "Siamo orgogliosi del ritorno di Angelo, del suo percorso internazionale e dei risultati raggiunti, che hanno contribuito alla crescita del Gruppo sia in Italia che in India. Il suo rientro va nella direzione di rendere la struttura organizzativa sul territorio più agile e veloce ponendo una sempre crescente attenzione alla relazione coi nostri business partner", ha commentato Andrea Malacrida, ceo del Gruppo Adecco in Italia.