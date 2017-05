Adico, al via corso per business online con social media

8 maggio 2017- 12:17

Milano, 8 mag. (Labitalia) - Un percorso destinato a imprenditori e responsabili marketing, pensato per sfruttare al massimo le potenzialità, le peculiarità di ciascun social media (e le differenze tra essi) al fine di sviluppare business online. E’ la nuova proposta formativa di Accademia Adico - da oltre 50 anni punto di riferimento per direttori e professionisti delle funzioni commerciale, vendite e marketing - con il corso 'Dentro e oltre Facebook', in programma giovedì 11 maggio, presso la sede milanese dell’Associazione (via Cornalia 19).Obiettivi del corso saranno: evidenziare le differenze fra i social media più diffusi; comprendere le opportunità di comunicazione tanto sul fronte dell’acquisizione dei clienti che della fidelizzazione degli stessi; affrontare gli aspetti di efficienza nell’analisi del rendimento delle attività social, soprattutto in caso di un loro uso combinato.Ad essere presi in esame nelle funzionalità più tecniche e pratiche con finalità di sviluppo del business saranno - oltre a Facebook - Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram e Snapchat, con un occhio anche agli instant messenger per il commercio elettronico e il customer care, come i chatbot, validi alleati per un business digitale di qualità. A tenere il corso l’esperto di web-marketing Andrea Boscaro, fondatore di The Vortex, think tank dedicato proprio al marketing digitale.