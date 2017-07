Adico, con head hunter guida alla carriera manageriale

19 luglio 2017- 12:46

Milano, 19 lug. (Labitalia) - Un guida per aspiranti manager, ma anche per quelli già in carriera, con il duplice obiettivo di aiutare i giovani a comprendere le esigenze delle imprese (in particolare per il lavoro qualificato) e a prepararsi al meglio a colloqui e selezioni, di gettare luce sull’avanzamento di carriera e di esperienza nell’appassionante sfida del 'mestiere di manager'. A offrirla è l'ultimo libro di Vito Gioia, uno dei più noti 'cacciatori di teste' italiani, autore - con il giornalista economico Fabio Magrino - del volume 'Italian Manager. Guida per far carriera manageriale', di recente uscita presso l’editore Franco Angeli. L'occasione per presentarlo e discuterne è stata l'assemblea ordinaria annuale dei soci di Adico - Associazione italiana per la direzione commerciale, vendite e marketing, presieduta da Michele Cimino. A concludere l’incontro, a Milano, dopo la presentazione dell’attività svolta, infatti, è stato l’intervento di Vito Gioia, che ha dato avvio a una vivace discussione sui ruoli dirigenziali e sul come fare carriera in un mondo dai rapidi cambiamenti. Il libro di Vito Gioia - già autore, tra gli altri, di 'Come farsi cacciare dai cacciatori di teste' - ha come background molti anni di impegno nella ricerca, selezione e valorizzazione delle risorse umane e non umane. "Illuminante - sottolinea una nota - anche il racconto di impressioni, vicende e personaggi che hanno colpito i due autori Gioia e Magrino, elementi che danno vita a una narrazione vivida di fatti ricchi di insegnamenti. Come quelle che scaturiscono dalle interviste ad Alessandra Perrazzelli, attualmente Country Manager di Barclays Bank, all’Andreotti d’America, Lamberto, top manager nel settore farmaceutico, e a Marchionne, il 'globetrotter'". Durante l'assemblea Adico, è stato presentato il bilancio sociale 2016, con relazione da parte dei revisori, e annunciato il programma associativo 2017-2018.