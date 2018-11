9 novembre 2018- 18:41 Agli agricoltori 900 mln

(Labitalia) - Arrivano 900 milioni di euro per 500 mila aziende agricole. L'Agenzia nazionale per i pagamenti in agricoltura (Agea) ha sbloccato l'erogazione degli anticipi 2018 della Politica agricola comune per la campagna 2018.