Al regista Roberto De Paolis il Premio Groupama Assicurazioni

27 luglio 2017- 16:59

Roma, 27 lug. (Labitalia) - Un premio pensato per valorizzare la nuova cinematografia italiana. Questo il significato del 'Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda' che Groupama Assicurazioni, main partner della XXIII edizione dell’Isola del Cinema, la manifestazione in corso all'Isola Tiberina a Roma, ha assegnato alla miglior pellicola fra un gruppo selezionato di film.Una giuria composta da professionisti della cinematografia e della cultura - Gloria Satta, Fulvia Caprara, Laura Delli Colli, Claudia Catalli, Arianna Finos, Giulia Bianconi, Stefano Amadio - nel corso della serata evento condotta da Viviana Altieri, attrice e conduttrice, ha premiato Roberto De Paolis, regista del film 'Cuori Puri', opera prima uscita nelle sale italiane lo scorso maggio 2017 per aver messo in scena un film che entra nella realtà e sa raccontarla in modo avvincente e mai banale o retorico. "Un amore nato in periferia, profondo e intenso, raccontato da una regia 'nervosa' in cui i movimenti di macchina riescono a imprimere un senso di libertà e uno sguardo particolarissimo e anticonvenzionale ai comportamenti dei due giovani protagonisti. Un esordio potente, applauditissimo anche a Cannes", spiega una nota.Premio del pubblico, invece, per Simone Godano con la pellicola 'Moglie e Marito': il film che ha registrato le maggiori presenze all’Isola tra quelli in concorso 'Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda' e che racconta la storia dello scambio di corpo tra moglie e marito, "valorizzato dalla brillante interpretazione in un ruolo per nulla convenzionale attraverso il quale Kasia Smutniak ha saputo affermarsi per le sue doti sia interpretative che comiche", sottolinea la nota.Fra gli altri riconoscimenti assegnati, il Premio Speciale L'Isola del Cinema e Giuria a Claudio Amendola per il film 'Il permesso: 48 ore fuori'; Premio L’Isola del Cinema migliore attrice a Sara Serraiocco per il film 'La ragazza del mondo'; Premio L’Isola del Cinema regista rivelazione 2017 a Fabio Mollo per il film 'Padre d’Italia'E ancora: Premio al Cast 2017 a Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Lorenzo Lavia, Valeria Solarino per il film 'Smetto quando voglio - Masterclass'; Premio L’Isola del Cinema Attrice Rivelazione 2017 a Miriam Leone per il film 'In guerra d’amore'; Premio L’Isola del Cinema Attore Rivelazione 2017 a Edoardo Pesce per il film 'Cuori Puri'.