Al Sigep dall’Umbria la farina Ottocento per il 'pane di una volta'

18 gennaio 2017- 15:09

Molino sul Clitunno alla fiera di Rimini

Rimini, 18 gen. (Labitalia) - Anche quest’anno Molino sul Clitunno Spa di Trevi (Umbria) sarà al Sigep di Rimini, la principale fiera internazionale dedicata a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, in programma dal 21 al 25 gennaio a Rimini. Protagonista un nuovo prodotto, 'Ottocento': un nuovo mix per panificazione per produrre il 'pane di una volta'. L’azienda, leader nella trasformazione di grani con la sua più che trentennale esperienza nell'attenta selezione delle materie prime e che ha recentemente ottenuto le prestigiose certificazioni Ifs (International Food Standard) e Brc(British Retailer Consortium), durante la fiera sarà al padiglione B7 D7 - stand 085."La continua ricerca della qualità, che contraddistingue la Molino sul Clitunno - spiega una nota - e l’innovazione, sia dei prodotti che degli impianti di lavorazione, ha portato alla creazione della farina 'Ottocento', un prodotto ottenuto da farine macinate a pietra (farina integrale e di tipo 1), che raccolgono tutta la parte più nobile del chicco di grano, in aggiunta farina integrale di segale"."La farina di segale - precisa - mantiene le proprietà e i benefici del chicco di cereale da cui viene ricavata. La segale e la farina di segale sono ricche di lisina, un componente importante per un'alimentazione equilibrata, ricche di fibre vegetali che contribuiscono al senso di sazietà e aiutano l'organismo ad espellere le tossine"."Da questo nuovo mix per panificazione - prosegue - si ottiene un pane altamente proteico, ricco di fibre, micronutrienti come antiossidanti e vitamine. Le farine integrali e di tipo 1 hanno, infatti, maggiore contenuto di fibre rispetto a farine più raffinate e sono più ricche di sali minerali. Dalla farina 'Ottocento' si ottiene 'Il pane di una volta', un pane con il tipico 'sapore rustico dell’Umbria' e aromi di un tempo".Questo nuovo mix e gli altri prodotti del Molino sul Clitunno verranno presentati in diversi momenti laboratoriali, nei 5 giorni di fiera, dove interverranno pasticceri, panettieri e pizzaioli che sforneranno pani di diversa tipologia, pizze, croissant con lievito madre, biscotti e frolle, utilizzando tecniche di lavorazione artigianali all’insegna dell’alta qualità.Tutta la farina prodotta dal Molino è autocertificata 'enzimi free' e garantita utilizzando parametri ancor più restrittivi di quelli previsti dalla legge. Inoltre, per presentare la sua ricca produzione di farine personalizzate, l'azienda ha creato un laboratorio-scuola in un antico fienile ristrutturato: un’Accademia di formazione dove si tengono focus, corsi, giornate a tema per panettieri e pizzaioli a cura di professionisti del settore e aperti a futuri panettieri, pizzaioli e pasticcieri, ma anche a privati. Durante queste giornate si impara tutto sulla farina, partendo dal chicco di grano arrivando ai segreti sulla possibilità di personalizzarla, sugli impasti e sulle farciture.