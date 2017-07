Al via a Falcade sfida tra 28 idee business sulla montagna

Roma, 21 lug. (Labitalia) - Tutto pronto per la sfida fra 20 startup e 8 aggregazioni di imprese con progetti di business innovativi nel turismo montano, che hanno confermato la partecipazione all’Accelerathon che si terrà il 25 e il 26 luglio, a Falcade (Belluno). Lì lavoreranno insieme ai mentor per rafforzare il loro progetto, individuare i servizi necessari alla sua realizzazione e preparare un pitch da presentare alla giuria. Ad annunciarlo una nota di Invitalia. Startup e aspiranti imprenditori saranno protagonisti di una full immersion di due giorni dove si confronteranno sul tema 'Montagna. La vacanza green su misura: avventura, sport, relax'. L’intento è di accelerare la realizzazione delle idee d’impresa che valorizzino le destinazioni montane, sia attraverso servizi di coaching personalizzato, sia mediante un meccanismo premiante, che assegnerà 10.000 euro ad ognuna delle 6 migliori startup e 15.000 euro a ciascuna delle 4 migliori aggregazioni. I premi saranno utilizzati per sviluppare il progetto di business.Prima della sfida imprenditoriale è previsto un workshop aperto a tutti martedì 25 luglio, alle 10, dal titolo 'Diventare imprenditori nel turismo - La Montagna', nel corso del quale saranno presentate le agevolazioni che Invitalia e la Regione Veneto mettono a disposizione di chi vuole fare impresa nella filiera turistica. All’incontro interverranno: Michele Costa, sindaco di Falcade, Andrea Miccio, responsabile Area Imprenditorialità di Invitalia, Francesco Tapinassi, dirigente Politiche del turismo MiBact, Federico Caner, assessore al Turismo, sviluppo montano e programmazione fondi Ue della Regione Veneto, e Vincenzo Belpiede, founder 'Stellup'. La due giorni sulle alpi bellunesi si concluderà il 26 luglio pomeriggio con la presentazione dei 28 progetti. Francesco Palumbo, direttore generale Turismo del MiBact, premierà le 10 migliori idee imprenditoriali selezionate dalla giuria.Quello dedicato alla montagna è il secondo dei quattro appuntamenti previsti da FactorYmpresa Turismo, il Programma promosso dal MiBact e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica. Il primo, dedicato ai 'Borghi e Cammini', si è svolto con successo a Ocre (L’Aquila) il 20-21 giugno. I prossimi appuntamenti riguardano le terme e il mare. A conclusione delle quattro sfide, i rispettivi vincitori si confronteranno in un evento finale per ottenere un ulteriore premio da spendere per visite di studio o partecipazione a fiere nazionali e internazionali.