Al via a Rimini AB Tech Expo, salone su tecnologie panificazione

19 gennaio 2017- 15:15

Rimini, 19 gen. (Labitalia) - Alla fiera di Rimini torna l’appuntamento con A.B. Tech Expo. In contemporanea al 38° Sigep, dal 21 al 25 gennaio, il salone biennale dedicato alle tecnologie per la panificazione scriverà un importante capitolo nella storia dell’arte bianca: oltre a presentare tutti i grandi marchi della filiera del pane, la manifestazione testimonierà l’unità trovata fra tutte le associazioni del settore.Il ‘tavolo di filiera’, protagonista di questa nuova stagione propositiva, è composto da: Aibi-Assitol, Assipan, Fippa, Italmopa, Richemont Club, Sipan, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, oltre naturalmente a Italian Exhibition Group, la società che organizza i saloni nata dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza. Al padiglione D7, oltre al concorso mondiale 'Bread in the City', con otto Paesi in gara, altri importanti eventi in programma. Il concorso 'Young Ideas' è una competizione rivolta ai giovani delle scuole alberghiere e degli istituti professionali italiani. Il concorso è coordinato da Richemont Club Italia, promosso da Consorzio Sipan, con il patrocinio di Richemont Club International.Attesa per l’iniziativa legata al progetto 'Civiltà del Pane'. Nella Hall Sud sarà allestito un locale particolarmente innovativo che Cast Alimenti dedicherà a Bakery&Pastry. Uno spazio dimostrativo, con annessa area education per la formazione e la degustazione.La ricchezza della panificazione artigianale, in particolare, declinata nelle sue varietà locali, permette di esprimere in modo originale i valori di unità dell’Europa attraverso la 'pane diversità' regionale, come indica la sintesi del pane europeo di Alex & Sylvia, presentato ad Expo 2015, e oggetto ad AB Tech Expo di un’apposita rinnovata competizione. Tra gli altri appuntamenti molto attesi spicca il tradizionale convegno promosso da Italmopa, sul tema 'La farina è sulla bocca di tutti. Come garantire la corretta informazione del consumatore' (sabato 21 ore 11, in Sala Neri). Il convegno sarà introdotto dai risultati di un'indagine commissionata da Italmopa alla Doxa sulla filiera farina-pane. E poi, domenica 22, Aibi e Assitol presenteranno insieme a Sigep un'indagine sui consumi e le tendenze del mondo della pasticceria, panificazione e pizza nel corso del convegno dal titolo 'Il pane in Italia: come cambiano i consumi'.Lunedì 23 gennaio, alle 14,15, in Sala Girasole, è in programma la presentazione della nuova edizione del concorso 'Le 5 stagioni - I nuovi locali pizzeria' e del concorso 'Storie di farina - I nuovi spazi del pane'. Si tratta di due nuovi concorsi internazionali dedicati alla progettazione dei locali, pizzerie e panetterie, all’insegna dell’innovazione e tradizione, della progettazione e della qualità degli spazi di vendita e consumo, in settori di mercato importanti e in evoluzione.