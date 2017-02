Al via Anteprima Sagrantino 2013, il Consorzio celebra i 25 anni della Docg

7 febbraio 2017- 16:13

Perugia, 7 feb. (Labitalia) - Il 20 e 21 febbraio, a Montefalco, avrà luogo il terzo appuntamento con Anteprima Sagrantino, evento del Consorzio Tutela Vini Montefalco rivolto a stampa e operatori del settore chiamati a misurarsi con l’annata 2013 del Montefalco Sagrantino Docg. Un’edizione celebrativa che segna i 25 anni dal riconoscimento della Docg Montefalco Sagrantino e introduce la mappatura della denominazione: territorio, zone, vigneti visti e raccontati da Alessandro Masnaghetti per la collana 'I Cru di Enogea'. Ad Anteprima Sagrantino 2013 spazio alle etichette delle 31 cantine aderenti e di tutti i vini del territorio, alla proclamazione delle stelle assegnate alla vendemmia 2016 e ma anche all’arte e alla cultura con i tre concorsi indetti dal Consorzio: 'Etichetta d’Autore 2013', 'Sagrantino nel piatto' e 'Gran Premio del Sagrantino'.'Etichetta d’Autore 2013' si rivolge a fumettisti che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e operino su tutto il territorio nazionale. I partecipanti saranno chiamati a interpretare il 'Il Montefalco Sagrantino Docg' e a candidare il proprio lavoro artistico entro il 10 febbraio 2017. L’opera vincente, premiata il 20 febbraio a Montefalco, diventerà l’etichetta celebrativa dell’annata 2013 del Montefalco Sagrantino Docg. 'Sagrantino nel piatto' si rivolge a tutti i cultori della cucina nazionale. Gli chef dovranno sfidarsi nell’ideazione di ricette - dalla cucina tradizionale o innovativa fino alle rielaborazioni e alla fusion - che abbiano come ingrediente il Sagrantino. Antipasti, dessert, primi o secondi piatti finalisti - candidati entro il 10 febbraio - saranno preparati e presentati dagli chef stessi alla presenza della giuria giudicante il 20 febbraio.Giunto alla nona edizione il 'Gran Premio del Sagrantino' è una vera e propria competizione professionale tra oltre 15 sommelier. I migliori tre, selezionati tra i partecipanti provenienti da tutta Italia, si sfideranno, in un evento pubblico, per aggiudicarsi le borse di studio istituite dal Consorzio per sviluppare la conoscenza tecnica dei vini prodotti nell’area di Montefalco. Un’occasione unica, per ammirare sommelier professionisti all’opera con degustazioni, abbinamenti, carte dei vini e tutto quanto concerne la corretta comunicazione del Sagrantino all’interno di un ristorante.