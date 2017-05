Al via attività di orientamento di Articolo1 a Roma

31 maggio 2017- 14:29

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Ricollocarsi in fretta all’interno del mercato è, oggi, una assoluta necessità perché, a detta degli esperti, più tempo si rimane fuori dal lavoro e più difficile diventa rientrarci. Orientarsi in questo mondo, con la consapevolezza delle competenze su cui puntare e la direzione da prendere, è determinante ed essenziale per qualsiasi tipo di risorsa. Per aiutare i disoccupati nella non facile impresa di ritrovare lavoro Articolo1, Soluzioni Hr, organizza a Roma, nel mese di giugno, presso la propria sede in via G.B. Morgagni 30C, percorsi gratuiti di politica attiva per il lavoro. Nel dettaglio, i percorsi sono rivolti a disoccupati da oltre 12 mesi e giovani privi di lavoro in età compresa tra i 29 e i 35 anni, con un andamento che prevede diverse fasi.Un primo step sarà con 4 ore di orientamento, durante le quali saranno forniti strumenti e competenze che consentano di cogliere le opportunità lavorative, utilizzare i canali per la ricerca del lavoro, candidarsi a un’offerta, sostenere colloqui.