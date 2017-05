Al via attività di orientamento di Articolo1 a Roma

31 maggio 2017- 17:17

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Ricollocarsi in fretta all’interno del mercato è, oggi, una assoluta necessità perché, a detta degli esperti, più tempo si rimane fuori dal lavoro e più difficile diventa rientrarci. Orientarsi in questo mondo, con la consapevolezza delle competenze su cui puntare e la direzione da prendere, è determinante ed essenziale per qualsiasi tipo di risorsa. Per aiutare i disoccupati nella non facile impresa di ritrovare lavoro Articolo1, Soluzioni Hr, organizza a Roma, nel mese di giugno, presso la propria sede in via G.B. Morgagni 30C, percorsi gratuiti di politica attiva per il lavoro. Nel dettaglio, i percorsi sono rivolti a disoccupati da oltre 12 mesi e giovani privi di lavoro in età compresa tra i 29 e i 35 anni, con un andamento che prevede diverse fasi.Un primo step sarà con 4 ore di orientamento, durante le quali saranno forniti strumenti e competenze che consentano di cogliere le opportunità lavorative, utilizzare i canali per la ricerca del lavoro, candidarsi a un’offerta, sostenere colloqui. Una seconda fase si basa su 8 ore dedicate al bilancio di competenze del candidato per perseguire lo sviluppo professionale; acquisire maggiore consapevolezza dei punti di forza e delle aree di miglioramento; acquisire elementi per la costruzione del progetto professionale; individuare il progetto professionale con obiettivi di risultato chiari e definiti.Ciascun candidato sarà seguito individualmente da un professionista. Gli interessati, ambosessi (legge 903/77), possono inviare il proprio cv, con autorizzazione al trattamento dei dati (dlgs 196/03) via e-mail indicando nell’oggetto PAL a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro e-mail roma@articolo1.it.