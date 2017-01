Al via 'Botteghe Digitali 2017' per artigianato made in Italy 4.0

16 gennaio 2017- 13:17

Progetto promosso da Banca Ifis Impresa

Roma, 16 gen. (Labitalia) - Dopo l’esperienza di successo di 'Botteghe Digitali 2016', che ha visto in pochi mesi quattro botteghe artigiane trasformarsi in 'Digital Champions' della manifattura del Made in Italy 4.0, Banca Ifis Impresa ha deciso di avviare la seconda edizione del progetto per eccellenza di digital transformation dei mestieri di tradizione. Nato da un’idea di Banca Ifis Impresa, Giorgio Soffiato (Marketing Arena) e Stefano Micelli (Ca’ Foscari), Botteghe Digitali si pone l’obiettivo di accompagnare delle eccellenze artigiane italiane in un percorso di innovazione per diventare imprese di successo.'Botteghe Digitali' si è trasformato nel corso del 2016 in un esperimento di manifattura 4.0: i quattro protagonisti che hanno superato la prima selezione (Lefrac, Occhialeria Artigiana, Sartoria Concolato e Studio Cassio) hanno potuto usufruire di un supporto tangibile grazie a coach e specialist, figure chiave nell’evoluzione del loro lavoro. Business plan, analisi e re-design del prodotto, intervento sugli spazi di lavoro, ripensamento della presenza digitale e sui social media: la vita professionale - e spesso anche personale - delle quattro botteghe è cambiata radicalmente, fino a diventare artigiani digitali pronti alla sfida di crescita che investe tutte le piccole imprese. Il tutto raccontato anche da una web-serie su Youtube, che ha superato il milione di visualizzazioni.E il 2016 è stato il punto di partenza per un progetto ancora più ampio e coinvolgente, attento ai bisogni delle microimprese italiane, che continua anche nel 2017. E' stata quindi lanciata la seconda call di 'Botteghe Digitali', alla ricerca di 10 artigiani aspiranti digitali che vogliano mettersi in gioco per sviluppare il proprio business in una direzione che è ormai imprescindibile, quella digitale. I 10 finalisti, selezionati da una giuria, avranno la possibilità di intraprendere un percorso di mentoring con un team di specialist nei vari settori (dalla finanza al web marketing); ma anche chi non sarà selezionato avrà la possibilità di accedere a delle linee guida per capire come affrontare in modo vincente il futuro.Per accedere alle selezioni basta compilare il form sul sito www.botteghedigitali.it ed è necessario possedere questi prerequisiti: buona reputazione, assenza di sofferenze o pendenze finanziarie non controllabili o eccessive, business scalabile nel tempo e nella dimensione (anche internazionale).