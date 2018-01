Al via 'Business School 2018' di Openjobmetis

12 gennaio 2018- 17:10

Roma, 12 gen. (Labitalia) - Con il 2018 riparte la 'Business School' di Openjobmetis. Sono aperte fino al 23 gennaio, come annuncia una nota, le selezioni per il corso di formazione che porterà in azienda nuovo personale. I futuri talenti commerciali della prima Business School 2018 che saranno chiamati a sviluppare il business dell’unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, nel segmento Star, saranno destinati a lavorare per le filiali Openjobmetis attive nelle città di Cernusco e Lecco.I requisiti per accedere alla Business School, un format ormai consolidato e che in 16 edizioni ha rappresentato per oltre 50 colleghi la formula di ingresso in organico, sono: diploma o laurea, buone attitudini relazionali, forte motivazione e propensione a lavorare per obiettivi. L’opportunità è, dunque, quella di intraprendere una carriera in un settore, quale quello delle risorse umane, oggi in forte crescita. La formazione, gratuita per i corsisti che saranno selezionati, si terrà nella città di Milano e si snoderà attraverso una sessione di 'assessment' che avrà inizio il 30 gennaio. Sono poi previste 2 settimane di formazione, intervallate da una settimana di pausa, durante le quali i corsisti potranno apprendere ogni conoscenza necessaria per iniziare a operare con successo in un'agenzia per il lavoro. Durante il corso saranno trattate sia le tematiche specifiche del settore, sia le competenze comunicative e manageriali necessarie per il ruolo offerto. Il 5 febbraio i corsisti selezionati saranno in aula per l’inizio delle attività di Business School. Al termine, verrà consegnato ai partecipanti l'attestato di frequenza.