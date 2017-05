Al via By Tourist on the Sea, charter brokers tra Capri, Ischia e Napoli

Napoli, 4 mag. (Labitalia) - Al via la V edizione dell'evento By Tourist on the Sea. Un evento organizzato dalla società By Tourist per promuovere incoming internazionale nel mondo dello yachting di lusso sulle coste della Campania, che vedrà protagonisti per l'edizione 2017 i porti di Capri, Lacco Ameno e Marina Molo Luise. L'isola della mondanità, le bellezze naturali di Ischia e Napoli saranno le protagoniste dell'evento itinerante organizzato da oggi al 7 maggio, in partnership con Capri Yacht Services, Chantecler, Luise Group, Palumbo ShipYard, Plaghia Charter, Premium Charter e Anema e Core. Il fam trip vedrà un team di charter brokers dell'associazione Myba in tour tra grotta azzurra, percorso Spa del Capri Palace, boutique di Mariorita e Chantecler, le ricette e i Sapori di Villa Verde, Da Paolino, Capri Tiberio Palace e Aurora. Itinerari via mare con i gozzi della Capri Yacht Services le unità di lusso della Premium Charter e il veliero Kalimera della Plaghia Charter tra i faraglioni di Capri e il porto di Lacco Ameno, a Ischia, dove tra percorsi Spa del San Montano e le bellezze dei giardini La Mortella, le charter brokers internazionali vivranno un educational tra quei territori da promuovere per i charter dei nababbi del lusso internazionali. Fino a sbarcare a Napoli, al Marina Molo Luise, dove gli ospiti continueranno la passeggiata sul lungomare per poi deliziarsi con la pizza Gourmet di Giuseppe Vesi. Il progetto si divide tra appuntamento con charter brokers primaverile e formazione con tour autunnale per comandanti di superyacht. In autunno la Società By Tourist si avvarrà anche della partnership della Luise Adriatic e dell'Italian Yacht Masters con nuove sinergie create con lo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia, il più grande Marina Resort del Mediterraneo, facility situata al centro della città, con posto barca per unità fino a 270 metri.