Al via concorso 'Idee Innovative e Tecnologie per Agribusiness'

20 febbraio 2017- 14:38

Promosso da Uff.italiano Onu, Cnr e Seeds & Chips

Milano, 20 feb. (Labitalia) - Riparte il concorso internazionale “Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness”, iniziativa promossa da Unido Itpo Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e Seeds & Chips, The Global Food Innovation Summit, volta all’individuazione delle tecnologie ed idee più innovative, a livello globale nel settore foodtech e agtech, che possano migliorare le condizioni socio-economiche dei Paesi in Via di Sviluppo.Il contest, alla seconda edizione dopo la prima tenutasi durante Expo Milano 2015, è aperto a diverse realtà: dalle pmi alle grandi imprese, dalle startup agli Enti di ricerca e alle Università, dalle Istituzioni alle Associazioni e Ong. Nella selezione, particolare attenzione sarà rivolta alle tecnologie per la lavorazione e conservazione degli alimenti, alla lotta gli spechi, ed anche alle soluzioni più avanzate per la promozione dei prodotti e delle comunità agricole locali e per la creazione di fonti di energia alternative e sostenibili. Per partecipare è possibile presentate le proposte entro il 10 Aprile 2017 attraverso il link http://www.unido.it/award2017/registration/index.php I progetti saranno poi valutati da una giuria d’eccezione composta da rappresentanti di Istituzioni internazionali e dei principali Paesi in Via di Sviluppo, mondo scientifico, imprenditoriale ed accademico, entità finanziarie, in particolare, fra i componenti della giuria: Unido Itpo Italy, Cnr, Materias, Seeds&Chips, Enea, Crea e alcuni ambasciatori da paesi in via di sviluppo.Sulla base di criteri di realizzabilità e credibilità della proposta saranno premiati i progetti suddivisi in diverse categorie: Donne, Under 35 e Assoluti. La premiazione avrà luogo il 10 Maggio 2017 a Milano nell’ambito di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, in calendario a Rho Fiera Milano dal 8 al 11 maggio 2017, e, nello specifico, all’interno della Special Conference – Inspire Power “Food Security for Developing Countries”. Un appuntamento centrale nel palinsesto di Seeds&Chips 2017 dove si daranno appuntamento i più grandi decisori mondiali e le delegazioni dei Governi dei Paesi in via di Sviluppo che si lasceranno “ispirare” dalle ultime innovazioni capaci di offrire soluzioni efficaci e concrete al problema della fame del mondo e della sicurezza alimentare in questi Paesi.