Al via Espa Congress, per la prima volta in Italia

3 maggio 2017- 15:09

Roma, 3 mag. (Labitalia) - Sarà una sorta di vertice 'T20' delle terme e per la prima volta si svolgerà in Italia. E' l'Espa Congress 2017, incontro annuale dell'organismo di rappresentanza delle associazioni nazionali europee delle terme e spa, in programma a Roma (a Palazzo Cesi, in via della Conciliazione 51) e Tivoli Terme (al Victoria Terme Hotel) dall’11 al 12 maggio. 'Innovation for medical spas and health resorts in europe' è il tema di quest'anno. L'obiettivo è quello di rispondere a domande di un uditorio diversificato, affrontando i temi della promozione della salute e della prevenzione delle malattie, con focus specifici sulla ricerca, sull’innovazione, l’accesso al mercato, i finanziamenti e i sistemi regolatori, il trasferimento dei risultati della ricerca all’innovazione e dell’innovazione al mercato.Espa Congress 2017 sarà occasione per analizzare lo stato dell’arte del termalismo terapeutico in Europa, le attività di ricerca di medicina termale, lo scambio di conoscenze, le forme di collaborazione in atto tra i sistemi termali europei, le tendenze evolutive del termalismo nell’ambito dei sistemi sanitari, i modelli di welfare termale esistenti e, inoltre, il ruolo del termalismo per far fronte alle patologie/emergenze dell’obesità e dell’invecchiamento, la sanità transfrontaliera, il contributo del termalismo terapeutico alla riduzione della spesa sanitaria pubblica.L'Espa Congress 2017 è organizzato da Espa (European Spas Association), da oltre 20 anni associazione europea di rappresentanza dell’industria termale, costituita da 20 componenti, di 19 Paesi europei, e da Federterme/Confindustria (Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali e del benessere termale), fin dal 1919 storica organizzazione di rappresentanza economica e sindacale delle imprese dell’industria termale italiana. All’evento saranno presenti i vertici di Espa (presidente Thierry Dubois - Francia) e Federterme (Costanzo Jannotti Pecci - Italia), con il vicepresidente di Espa, Laura Natali (Terme della Versilia - Italia), imprenditori dell’industria termale europea, accademici del termalismo, della medicina e della ricerca scientifica termale, medici, economisti e sociologi, rappresentanti delle istituzioni del termalismo e del turismo. A margine delle sessioni scientifiche, si riuniranno la giuria del Premio che assegnerà i riconoscimenti 'Espa Innovation Awards 2017' e i sindaci delle città termali europee.Intanto, nell'ambito dell'iniziativa 'Terme aperte 2017', è in programma il 6 maggio, a Bologna, una giornata di studio dal titolo 'Bologna, terme millenarie', per riflettere sul ruolo delle terme per la salute dei cittadini, con un convegno medico-scientifico sui fondamenti delle cure termali e un open day alle terme di Bologna.