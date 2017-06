Al via la decima edizione di Start Cup Puglia

22 giugno 2017- 11:44

Bari, 22 giu. (Labitalia) - È l’edizione numero dieci della Start Cup Puglia, quella presentata da Loredana Capone, assessore regionale allo Sviluppo economico e Industria turistica e culturale, e Vito Albino, commissario straordinario di Arti - Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. Un’edizione importante, che intende raccogliere la sfida di individuare e valorizzare i migliori piani di impresa innovativa e mantenere alto il livello della competizione. E questo soprattutto alla luce dei risultati lusinghieri riportati da alcuni vincitori delle ultime edizioni di Start Cup Puglia: 'New Gluten World', vincitore assoluto del Premio nazionale per l’innovazione 2015, 'Piezoskin', vincitore del premio speciale dell’Ambasciata francese 'Franci@Innovazione' sempre nel 2015, nonché il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2016 'Robot4Children', che ha ricevuto la menzione speciale riservata al miglior progetto di 'Impresa sociale in ottica di pari opportunità', consistita nell’accesso agli executive master del Mip del Politecnico di Milano.“La Puglia deve farsi scegliere dai giovani - afferma l’assessore Capone - e Start Cup cerca di fare questo: certo è una selezione, al pari di altre sul territorio nazionale; ma offre qualcosa di più: l’accompagnamento, la possibilità per i giovani di essere seguiti sull’acquisizione di competenze trasversali da acquisire al di fuori del contesto di origine. Per queste ragioni, le istituzioni per prime devono investire, se vogliono che le idee che nascono sul territorio siano competitive sempre di più sui mercati nazionali ed esteri"."Noi abbiamo investito - ricorda - soprattutto per integrarle con il sistema delle medie e delle grandi imprese che spesso non le conoscevano, convinti che le start up possano essere il seme per alimentare l’ecosistema. Per queste ragioni, occorre che le istituzioni e tutto il sistema economico e finanziario investano, se voglio che le idee che nascono sul territorio siano competitive sempre di più sui mercati nazionali ed esteri”.“La Start Cup - sottolinea Vito Albino - vuole stimolare chiunque abbia idee di impresa ad affrontare un processo di verifica e sviluppo della propria idea. In questo modo, anche attraverso questa competizione, la Puglia si arricchisce di un capitale strategico per il suo futuro: quello di possibili idee di impresa. Il confronto con altre realtà regionali, poi, garantito proprio dalla partecipazione dei vincitori delle Start cup regionali al Premio nazionale, consente di comprendere e focalizzare al meglio le proprie specificità e i propri punti di forza e debolezza”.La partecipazione alla competizione è gratuita e prevede che i partecipanti (giovani imprese innovative regionali o aspiranti imprenditori che intendano avviare un’impresa innovativa in Puglia) presentino la candidatura del proprio business plan esclusivamente online, sino al 14 luglio, scegliendo di concorrere in una delle quattro categorie, individuate dal Pni: Life science, Ict, Cleantech & Energy, Industrial.Per supportare i concorrenti nella redazione del proprio piano d’impresa, dal 26 al 29 giugno Arti organizza sessioni di accompagnamento alla formulazione del Business Plan, nella forma di laboratori pratici e pitch session sui temi della gestione d’impresa, della pianificazione economico-finanziaria e della tutela della proprietà intellettuale. Spetterà poi a una giuria, composta da esponenti del mondo imprenditoriale, scientifico ed esperti in creazione d’impresa, valutare i business plan in gara e definire una short list di finalisti ai quali riservare la frequenza del Boot Camp: una 'scuola di addestramento' per preparare i concorrenti alla presentazione efficace del proprio progetto a potenziali partner industriali e/o investitori.Il 26 ottobre si terrà la finale: i business plan selezionati si affronteranno in una pitch session (ovvero, una presentazione efficace della propria idea imprenditoriale a potenziali investitori), al termine della quale la giuria decreterà i quattro vincitori e assegnerà a ognuno di essi un premio in denaro del valore di 5mila euro. Tra i quattro vincitori la giuria selezionerà il vincitore assoluto della gara, a cui assegnare la menzione speciale. Tutti i progetti finalisti possono concorrere all’assegnazione di altre due menzioni speciali, rispettivamente per il miglior progetto di 'Innovazione sociale' e per il miglior progetto di “Impresa sociale in ottica di pari opportunità”.Ai quattro vincitori di categoria spetterà il compito di rappresentare la Puglia al Pni - Premio nazionale per l’innovazione, l’annuale 'coppa dei campioni' dei progetti d’impresa risultati vincitori delle start cup regionali, in programma quest’anno a Napoli il 30 novembre e il 1° dicembre.“La Start Cup Puglia conferma, anche per questa edizione, il proprio ruolo di riferimento per quanti desiderano cimentarsi in iniziative imprenditoriali innovative - conclude Albino - e lo fa facendosi forte di un passato che testimonia un’evoluzione costante, in termini di risultati raggiunti. Dal 2008 al 2016, 427 piani di impresa innovativa hanno partecipato alla competizione. A partire dal 2010, poi, ogni anno alcuni dei finalisti e/o vincitori della Start Cup Puglia si sono qualificati tra i primi 10 progetti selezionati dal Pni”.Anche quest’anno, la Start Cup Puglia si avvale di un Comitato promotore, che ha un ruolo importante non solamente nella collaborazione all’organizzazione delle sessioni di accompagnamento e nella promozione dell’iniziativa, ma anche e soprattutto nella collaborazione all’attività di scouting fra potenziali imprenditori innovativi per selezionare i migliori progetti da candidare.Del comitato fanno parte: Comune di Bari, Città di Lecce, Università degli studi Aldo Moro di Bari, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli studi di Foggia, Lum Jean Monnet, Cnr, Infn, Ciheam Bari, Enea, Cetma, Tecnopolis, Antenna PON Puglia, Confindustria Puglia, Confcooperative Puglia, Lega delle Cooperative Puglia, Confartigianato Puglia, Cna, Dare Puglia, Dhitech, Ditne, Dta, Its 'Antonio Cuccovillo', Its per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato, Its Apulia Digital Maker, Puglia Startup, Impact Hub Bari, The Qube, Cubolab.