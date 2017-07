Al via 'Origin passion and beliefs' a Fieramilano Rho

10 luglio 2017- 13:33

Milano, 10 lug. (Labitalia) - Si svolgerà in concomitanza con 'Milano Unica', da domani al 13 luglio, la quarta edizione di 'Origin passion and beliefs' (www.originfair.com), il salone organizzato da Ieg - Italian Exhibition Group dove il meglio della manifattura italiana nel comparto moda e accessorio incontra i decision maker dei brand del mondo fashion internazionale dell'alto di gamma. 'Origin Passion and Beliefs' va in scena a Fieramilano Rho in partnership con 'Milano Unica' nell’ambito del Piano per la promozione del made in Italy del ministero dello Sviluppo Economico per valorizzare le principali filiere produttive dell’economia italiana, tra cui il sistema-moda, e i più importanti eventi fieristici di riferimento. “Dopo i rilevanti risultati della scorsa edizione, anche per quest’anno - dichiara Matteo Marzotto, vicepresidente esecutivo di Italian Exhibition Group - siamo felici di riproporre al mercato una sinergia strategica in partnership con 'Milano Unica', nell’ambito del Piano per la promozione del made in Italy predisposto dal Mise"."'Origin passion and beliefs' - spiega - è un prodotto fieristico unico, capace di riunire il miglior 'well done in Italy' dell’accessorio-moda, che trova nel Salone internazionale del tessile il contesto espositivo ideale visitato dai top buyer del fashion mondiale. Attraverso questa Capsule, quindi, Ieg si conferma soggetto attivo nella proposta di soluzioni di sistema con altri player fieristici e primario exhibition provider per la promozione internazionale di rilevanti filiere dell’economia italiana”.'Origin Passion Beliefs' presenta 80 espositori - piccole e medie realtà industriali espressione del più qualificato 'know how' italiano, da 12 regioni - selezionati per la loro competenza produttiva in grado di rispondere alle esigenze degli operatori internazionali dei marchi della moda e della distribuzione con private label, alla ricerca dell'eccellenza made in Italy. Medio Oriente, Cina, Usa, Russia, paesi scandinavi, Francia, Regno Unito e Germania sono alcuni dei paesi da cui provengono gli operatori invitati a Opb dall'Italian Trade Agency (Ice), grazie a una proficua collaborazione stretta con Ieg.Quattro le aree tematiche espositive di 'Origin passion and beliefs'. 'Textile' è dedicata alle lavorazioni su tessuto per la produzione di capi di abbigliamento, capi spalla, maglieria e accessori, fra cui sviluppo prodotto, prototipazione, campionatura e confezione, ricamo, plissettatura e applicazioni; i distretti italiani più rappresentati in quest'area sono quelli di Emilia Romagna, Piemonte e Puglia. Stesse specializzazioni nelle lavorazioni per le aziende nell'area 'Leather', focalizzata sulla produzione di prodotti in pelle, dal capo di abbigliamento alla borsetteria e piccola pelletteria fino alle calzature. Questa eccellenze manifatturiere si trovano principalmente nelle Marche, in Veneto e in Toscana. L'area 'Technology' è dedicata a prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione, al semilavorato tecnologico oltre che ai brevetti. Le aziende del bijoux e del gioiello, della componentistica, degli accessori e delle pietre al servizio dei marchi della moda si ritrovano nell'area 'Stone', rappresentate principalmente da espositori toscani e veneti. Gli imprenditori presenti in fiera sono diventati protagonisti della campagna social 'People of origin': i loro volti e le loro storie sono i principali testimonial di competenze manifatturiere spesso tramandate da generazioni.