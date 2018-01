Al via osservatorio sul performance management

5 gennaio 2018- 15:39

Roma, 5 gen. (Labitalia) - Un osservatorio permanente sul performance management con lo scopo di monitorare e analizzare le principali tendenze in atto nelle imprese operanti sul territorio nazionale, anche alla luce dei profondi cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nella sua regolazione giuridica derivanti dalla digital transformation / Industria 4.0. E' quanto ha ideato e avviato alla realizzazione la Fondazione universitaria Marco Biagi, in collaborazione con JobPricing, con la scuola di dottorato E4E / Industria 4.0 dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e con il Gruppo Adecco. A partire dall'autunno 2017 e con cadenza biennale, Fondazione Marco Biagi (con JobPricing come partner tecnico) ha deciso di realizzare un’indagine sui sistemi e le pratiche di gestione e valutazione della prestazione lavorativa in Italia, mediante la somministrazione contemporanea di due questionari on-line, uno a un campione di imprese italiane, l’altro a un campione di lavoratori su territorio nazionale. Il primo questionario mira a raccogliere dati circa l’adozione, le caratteristiche e le finalità dei sistemi e delle pratiche di valutazione della prestazione lavorativa nelle aziende italiane. Quello rivolto ai lavoratori punta a reperire dati sulle percezioni soggettive e gli atteggiamenti dei lavoratori italiani nei confronti delle pratiche e degli strumenti di valutazione della prestazione lavorativa. I risultati dell’indagine verranno raccolti nel 'Performance Management Report'. Il documento conterrà dati originali in forma aggregata sulle principali tendenze in atto nelle pratiche di valutazione della prestazione lavorativa e offrirà chiavi di lettura e spunti di riflessione a beneficio della ricerca universitaria, del confronto tra aziende e parti sociali, del dialogo tra istituzioni. Il 'Performance Management Report 2018', esito della prima rilevazione condotta nell’autunno 2017, sarà presentato e discusso da accademici, manager, consulenti, rappresentanti delle parti sociali e delle istituzioni, in occasione del convegno internazionale 'Assessing worker performance in a changing technological and societal environment: an interdisciplinary perspective', che si terrà il 19-20 marzo presso la Fondazione Marco Biagi.