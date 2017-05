Al via 'Sorrento rosé', festival dei vini rosati

8 maggio 2017- 16:52

Napoli, 8 mag. (Labitalia) - L’associazione nazionale 'Le Donne del Vino' organizza in Campania 'Sorrento Rosé', il primo festival dei vini rosati, che sarà ospitato dal 12 al 14 maggio nella Penisola Sorrentina. Madrina d’eccezione sarà la chef Lidia Bastianich. La manifestazione ha il sostegno del Comune di Sorrento, il patrocinio della Regione Campania e la partnership di Ais Campania, oltre al supporto di Vetreria Etrusca, Brevetti Waf, Rete per il packaging sostenibile 100% Campania, Abc Travel, Villa Fiorentino, Banca di Credito Popolare - filiale di Torre del Greco e PourquoiMe.Per tre giorni i vini rosati saranno protagonisti nei ristoranti, nelle pizzerie e nei wine bar del centro di Sorrento. Il cuore della manifestazione sarà Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, promotrice di iniziative culturali attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-artistico locale. Tavole rotonde, chiacchierate con le produttrici, un banco d’assaggio con oltre 100 etichette da tutta Italia e dall’estero, aperitivi e la 'street pizza' di Antonino Esposito: si annuncia un programma intenso e ricco per raccontare tutti i volti di questo vino versatile. “Il nostro impegno - afferma la presidente nazionale delle Donne del Vino Donatella Cinelli Colombini - è promuovere la cultura del vino rosato attraverso una manifestazione che miri a raccontare i rosé in tutte le loro sfumature: terroir, vitigni, tecniche produttive e aspetti sensoriali, secondo l'ottica del confronto tra territori di produzione nazionali”.Tanti gli ospiti: produttrici di vino, ambasciatrici delle Donne del Vino e sommelier. A fare gli onori di casa Le Donne del Vino della Campania. Grande apertura della kermesse il 12 maggio, alle ore 20, con 'Pizza e rosé' da Acqu’ e sale: lo chef pizzaiolo Antonino Esposito proporrà diverse tipologie di pizza mentre le due ristoratrici campane e Donne del Vino, Lorella di Porzio (ristorante Umberto, Napoli, e delegata regionale Ddv Campania) e Franca Di Mauro (ristorante Il Cellaio di Don Gennaro, Vico Equense), cucineranno i loro piatti tipici. I vini in degustazione saranno i vini de 'Le Donne del Vino campane' che parteciperanno all’evento.Centrale e strategica sarà la tavola rotonda 'Pizza e vino rosato', in programma al Grand Hotel Europa Palace (sabato 13 maggio, alle 10), un momento di confronto e riflessione sugli sviluppi futuri del rosé e sull’abbinamento con la pizza, sulle sue potenzialità commerciali in Italia e all’estero, sulle modalità per comunicare efficacemente e in modo innovativo questa alleanza. In primo piano l’intervento dell’Ais Campania che - al varo della settima edizione - promuoverà 'La Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio' a Sorrento presso il Grand Hotel Europa Palace nell’ambito di 'Sorrento Rosè'.