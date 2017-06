Alfredo Ghirarduzzi nuovo direttore Finance Greuppo Végé

14 giugno 2017- 12:03

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Alfredo Ghirarduzzi ricoprirà il ruolo di direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e It del Gruppo VéGé, primo Gruppo della Grande distribuzione nato in Italia. Genovese di nascita, 54 anni, Ghirarduzzi arriva in Gruppo VéGé con un curriculum dirigenziale di tutto rispetto, maturato svolgendo funzioni di crescente responsabilità nel settore amministrazione, finanza e controllo di aziende internazionali con business, dimensioni e strutture organizzative fortemente differenziate.Dopo la laurea summa cum laude in Economia e Commercio e una prima esperienza in Arthur Andersen come revisore contabile, Ghirarduzzi ha operato a lungo all’interno del Gruppo Carrefour, raggiungendo la posizione di direttore amministrativo dell’intero Gruppo. Approdato nel 2011 in Qui! Group Spa, leader italiano nel settore dei buoni pasto, come Cfo, nel 2015 assume le mansioni di direttore amministrativo in Esaote Spa, azienda italiana che è tra i principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medicali.